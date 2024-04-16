США відповіли на заклик Зеленського захистити Україну так, як Ізраїль.

У Білому домі заявили, що це «різні конфлікти, різний повітряний простір, різні картини загроз».

Джон Кірбі

США не допомагатимуть Україні у перехопленні російських повітряних цілей так само, як допомогли Ізраїлю під час іранської атаки, оскільки це різні конфлікти. Про це заявив на брифінгу в Білому домі координатор зі стратегічних комунікацій у Раді національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, відповідаючи на запитання журналістів, чому американські сили не можуть перехоплювати російські ракети та безпілотники в Україні за аналогією до іранських, спрямованих на Ізраїль.

«Я знав, що це питання виникне. Це різні конфлікти, різний повітряний простір, різні картини загроз. Американський президент Джо Байден зі самого початку конфлікту в Україні чітко давав зрозуміти, що США не братимуть участі у цьому конфлікті у ролі комбатанта», — сказав Кірбі.

Він нагадав, що Вашінґтон передавав Києву засоби для захисту повітряного простору, але зараз не може цього робити, оскільки не погоджено необхідне фінансування. Кірбі закликав Конґрес якнайшвидше виділити допомогу як Ізраїлю, так і Україні.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що західні країни мають можливість захистити Україну так само, як вони захистили Ізраїль від атаки Ірану. «Інтенсивність російських атак вимагає більшого єднання. Захистивши Ізраїль, вільний світ продемонстрував, що саме таке єднання не тільки можливе, а й повністю ефективне. Рішучі дії союзників не допустили успіху терору і втрати інфраструктури та змусили аґресора охолонути. Те саме можливо і в захисті від терору України», – наголосив Зеленський. Він вказав на те, що єврейська держава, як і Україна, не входить до НАТО, але для її захисту не потрібна «активація п'ятої статті, достатньо лише політичної волі». Зеленський зазначив, що Україні потрібні комплекси ППО для захисту об'єктів енергетики.