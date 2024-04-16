США відповіли на заклик Зеленського захистити Україну так, як Ізраїль.

У Білому домі заявили, що це «різні конфлікти, різний повітряний простір, різні картини загроз».

 

                                 Джон Кірбі

 

США не допомагатимуть Україні у перехопленні російських повітряних цілей так само, як допомогли Ізраїлю під час іранської атаки, оскільки це різні конфлікти. Про це заявив на брифінгу в Білому домі координатор зі стратегічних комунікацій у Раді національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, відповідаючи на запитання журналістів, чому американські сили не можуть перехоплювати російські ракети та безпілотники в Україні за аналогією до іранських, спрямованих на Ізраїль.

 

«Я знав, що це питання виникне. Це різні конфлікти, різний повітряний простір, різні картини загроз. Американський президент Джо Байден зі самого початку конфлікту в Україні чітко давав зрозуміти, що США не братимуть участі у цьому конфлікті у ролі комбатанта», — сказав Кірбі.

 

Він нагадав, що Вашінґтон передавав Києву засоби для захисту повітряного простору, але зараз не може цього робити, оскільки не погоджено необхідне фінансування. Кірбі закликав Конґрес якнайшвидше виділити допомогу як Ізраїлю, так і Україні.

 

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що західні країни мають можливість захистити Україну так само, як вони захистили Ізраїль від атаки Ірану. «Інтенсивність російських атак вимагає більшого єднання. Захистивши Ізраїль, вільний світ продемонстрував, що саме таке єднання не тільки можливе, а й повністю ефективне. Рішучі дії союзників не допустили успіху терору і втрати інфраструктури та змусили аґресора охолонути. Те саме можливо і в захисті від терору України», – наголосив Зеленський. Він вказав на те, що єврейська держава, як і Україна, не входить до НАТО, але для її захисту не потрібна «активація п'ятої статті, достатньо лише політичної волі». Зеленський зазначив, що Україні потрібні комплекси ППО для захисту об'єктів енергетики.

16.04.2024

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
Караванська і Половинка: «Розмова птахів»
Дефіле зустрінеться з виставою «Розмова птахів», яку творитимуть театр «Слово і голос», Наталія Половинка; «Хорея Козацька», Тарас Компаніченко,Лабораторія степового розспіву «Євшан-зілля», народний співак Олексій Заєць і піаніст Сергій Кудринецький.
15.04.24 | | Штука
782-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
ЗСУ продовжують вести оборону на сході та півдні України, виснажуючи ворога активними діями; протягом минулої доби відбулося 54 бойові зіткнення, найбільше – на Бахмутському (відбито 10 атак) та Новопавлівському (відбито 16 атак) напрямках.
14.04.24 | | Україна
Мобілізація української культури
Костянтин Дорошенко
Що значить нині бути людиною у повноті цього права і явища і як відстояти майбутнє для такої людини? Ось питання, на яке шукає відповіді українське мистецтво часу війни. Воно гуманістичне, бо за спільною трагедією бачить світ конкретної людини.
14.04.24 | | Штука
781-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
ЗСУ продовжують вести оборону на сході та півдні України, виснажуючи ворога активними діями; протягом минулої доби відбулося 76 бойових зіткнень, найбільше – на Бахмутському (відбито 33 атаки) та Новопавлівському (відбито 29 атак) напрямках.
14.04.24 | | Україна
Судоми імперії
Віталій Портников
З точки зору сучасності війна Росії проти України виглядає суцільною дикістю. Але тільки не з точки зору збереження і відновлення імперії.
14.04.24 | | Дискурси
Галицькі церкви в рисунках Ернста Мая
Василь СЛОБОДЯН
Під час Першої світової війни зацікавлення українською сакральною дерев’яною архітектурою виявляли професійні художники, архітектори і фотографи, які служили в армії
13.04.24 | | Минуле
А ви що хотіли?
Василь МАХНО
І якщо все одно, якою мовою віддаються накази в українському війську, то чому слово паляниця виявляло ворожих солдатів, що ховалися – заблудлі й перестрашені – у перші місяці війни?
13.04.24 | | Дискурси
780-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
ЗСУ продовжують вести оборону на сході та півдні України, виснажуючи ворога активними діями; протягом минулої доби відбулося 97 бойових зіткнень, найбільше – на Бахмутському (відбито 33 атаки) та Новопавлівському (відбито 29 атак) напрямках.
13.04.24 | | Україна

© 2024 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.