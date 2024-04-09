У Саратові підпалили музей історії «СВО».

Музею ще нема і року, а він вже не вперше стає об’єктом нападу паліїв.

 

 

У Саратові невідомий відчайдух підпалив «Музей історії спеціальної військової операції» – так російська влада називає війну в Україні. Про це повідомив Telegram-канал ASTRA.

 

Сталося це в ніч на вівторок, 9 квітня. Невідомий сміливець розбив у музеї вікно і жбурнув досередини пляшку зі запальною сумішшю.

 

Займання загасив черговий співробітник охорони. Вогонь, на жаль, пошкодив лише вікно та штори. На місці поліцейські знайшли п'ятилітрову бензинову каністру та три пляшки з невідомою рідиною.

 

«Музей історії спеціальної військової операції» був відкритий щойно в липні минулого року, але нападу паліїв зазнає вже не вперше. Попереднього разу це сталося у грудні минулого року. Реґіональне управління МВС порушило справу про теракт, було затримано 21-річного мешканця Самарської області Максима Кіма. За даними ASTRA, обвинувачений працював слюсарем на одному з підприємств у Тольятті. Кім стверджував, що став жертвою шахраїв і не знав, що в будівлі розташований музей.

09.04.2024

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