Турецький експорт до Росії стрімко знизився.

Це стало наслідком західних санкцій проти турецьких компаній за торгівлю з Росією.

 

 

Після запровадження санкцій проти турецьких компаній за торгівлю з Росією обсяг турецько-російського товарообігу стрімко скоротився. Про це повідомляє інформаційна аґенція Bloomberg. За попередніми даними Міністерства торгівлі Туреччини, у першому кварталі цього року турецький експорт до Росії знизився на 33,7% порівняно з минулорічним. Особливо скоротився експорт верстатів, електромоторів та помп.

 

За словами голови Асоціації експортерів машинобудівної продукції Кутлу Каравеліоґлу (Kutlu Karavelioglu), цьогоріч через санкційні списки і обмеження на експорт товарів подвійного призначення постачання до Росії можуть скоротитися на мільярд доларів. Це третина від торішніх продажів до Росії.

 

«Це вказує на те, що санкції США та ЄУ щодо Росії стають дедалі ефективнішими навіть у таких іноземних юрисдикціях, як Туреччина – член НАТО, який намагався підтримувати економічні зв’язки з Москвою, незважаючи на війну», – зазначає аґенція.

 

Раніше Євроунія назвала Туреччину, Китай та Об'єднані Арабські Емірати одними з основних постачальників до Росії товарів та технологій, заборонених до експорту. Минулої осені Білий дім зробив ставку на запровадження вторинних санкцій з метою обмежити експорт до Росії товарів, які можуть використовуватись російським ВПК. Відомо, що Вашінґтон поважно попередив країни, які продовжують активно торгувати з Росією щодо наслідків порушення санкцій. Результатом стала відмова кількох турецьких та китайських банків від роботи з російськими клієнтами.

06.04.2024

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