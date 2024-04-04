Фінляндія пролонґувала закриття кордону з РФ на невизначений термін.

Таким чином Гельсінкі борються зі спровокованою Кремлем нелеґальною міграцією.

 

 

Влада Фінляндії ухвалила в четвер, четвертого квітня, рішення про пролонґування закриття кордону з Росією на невизначений термін. Про це повідомило видання Iltalehti з покликом на заяву фінського уряду. Причина такого кроку – небезпека напливу нелеґальної міґрації.

 

«Фінляндія залишить закритим кордон із Росією аж до подальшого повідомлення», – йдеться в заяві уряду. Представники кабінету міністрів стверджують, що виходячи з інформації від компетентних органів, загроза відновлення та розширення спровокованої імміґрації, як це було раніше, все ще висока. Якщо таке явище триватиме, це серйозно загрожуватиме національній безпеці та громадському порядку у Фінляндії.

 

На переконання фінських урядовців, інструменталізована імміґрація є одним зі способів Росії чинити тиск і впливати на безпеку й соціальну стабільність Фінляндії та Євроунії загалом. Фінське міністерство внутрішніх справ у співпраці з іншими відомствами дослідило альтернативні заходи для подолання цього явища.

 

Нагадаємо, що 22 листопада 2023 року прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо (Petteri Orpo) заявив, що країна закриє всі КПП на кордоні з Росією, крім одного, через погіршення ситуації з потоком нелеґальних міґрантів.

 

За твердженням Гельсінкі, останнім часом ситуація на кордоні Фінляндії та Росії погіршилась. Орпо вказував на ознаки того, що зростання кількості мігрантів, які намагаються потрапити через Росію до Фінляндії, не випадкове, а є результатами «організованих зусиль» з боку Кремля.

 

У лютому 2024 року уряд Фінляндії вирішив подовжити закриття КПП на кордоні з Росією до 14 квітня.

04.04.2024

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