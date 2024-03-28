Росія нарощує закупівлю бензину в Білорусі.

Причина цього – успішні атаки дронів на російські НПЗ.

 

 

Росія збільшила імпорт бензину зі сусідньої Білорусі в березні, щоб усунути ризик дефіциту на внутрішньому ринку через позапланові ремонти на нафтопереробних заводах після атак українських безпілотників. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters з покликом на чотири джерела в промисловості та торгівлі РФ.

 

Росія зазвичай є експортером нафти та нафтопродуктів, і ще в січні цього року країна не закуповувала бензин ззовні. Проте в лютому росіяни імпортувала 590 тонн, а у березні — вже три тисячі тонн палива, кажуть співрозмовники аґенції, знайомі зі статистикою. А ще з першого березня в Росії запровадили заборону на експорт нафтопродуктів.

 

Джерела аґенції стверджують, що влади Росії та Білорусі, а також нафтові компанії ведуть перемовини про подальше нарощення поставок. За словами одного зі співрозмовників Reuters, переговори йдуть важко, оскільки білоруські виробники вважають за краще відправляти свою нафту на експорт через російські порти. Скільки бензину буде потрібно Росії, залежатиме від термінів ремонту НПЗ, відзначило інше джерело.

 

В обмін на додаткові постачання бензину російські нафтові компанії можуть збільшити постачання нафти на білоруські НПЗ, зазначає аґенція. Загалом у Білорусі працюють два найбільші НПЗ: Новополоцький та Мозирський, орієнтовані на російську нафту.

 

З початку 2024 року українські безпілотники здійснили серію вдалих ударів по російських нафтопереробних заводах та нафтосховищах. На тлі атак українських дронів на НПЗ виробництво бензину в Росії на 14,3% у річному виразі.

28.03.2024

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