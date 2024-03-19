Львівська філармонія запрошує на БАХ Маратон.

 

21 березня він зазвичай проводить на велотреку, 22 — сподіваємось перестрітись в класі йоги. Березня 23 обмежимось спортивною ходьбою, а багатоборства залишимо на останній день проєкту, 24 березня.

Так, цей маратон входить у п’ятірку найнезвичніших змагань світу, адже у його головній ролі — ментора, судді, та зрештою й переможця водночас — майже священний Йоганн Себастьян Бах.

За його прикладом Гендель звернувся до акваджогінгу, а Кейдж — до медитативних практик пізнання себе. Навіть сьогодні нам ще стільки невідомо про нього і водночас ми знаємо все необхідне! Вічно молодий (таки так, зовсім не той огрядний нудний дядечко, якого ви звикли бачити на старечих портретах) Бах пробіжить маратон на знак свого 339-річчя.

 

Відкиньте всі умовності (його пишну перуку, нахмурене чоло і т.д.) та забігайте до Філармонії. Маратон нового й актуального бахівського мистецтва від наших артистів гарантуємо!

 

Четвер 21.03.2024 / 19:00. БАХ Маратон. 22 дитини Баха

 

 

Одного разу Моцарт зронив: “Бах — батько, а ми його діти”. І хоч тоді мова велась про Карла Філіппа Емануеля, сьогодні ми б хотіли наголосити на вічності постаті Баха й тому, як її присутність непомітно й сильно впливає на сучасне життя: вся знайома нам музика позначена його впливом, всі наші музиканти змалку зростали на його творчості, всі насущні теми охоплені в цій безмежній синергії барокового генія та майстра.

 

Відвідайте цей концерт і можливо, у списку спадкоємців Баха нас стане більше.

 

Трансляція: https://www.youtube.com/live/5R7APywg0OA?si=tEUHTwiiJNZ_s6zV 

 

П’ятниця 22.03.2024 / 19:00. БАХ Маратон. Vivace

 

 

Другий концерт маратону, який пробіжить цьогоріч у Львівській національній філармонії, відбудеться у темпі Vivace. Понад 300 років тому цей темп символізував достатньо помірний рух — саме для того, аби ви відчули себе повноправним володарем ситуації, але попри це рухались в ній цілком динамічно. 

У комфортному темпі обрані твори програми підкажуть вам нові рішення та інсайти для власних немузичних проєктів, або ж навпаки допоможуть відпочити в моменті. Така ця музика Баха — нерозривна з нашою дійсністю і владна над нею навіть крізь віки.

 

Трансляція: https://www.youtube.com/live/lBOD3pB0dOc?si=FmTK2LNNJ9CHshNa 

 

Субота 23.03.2024 / 18:00. БАХ Маратон. Бах усміхається

 

 

…А Бах усміхається. Йому радісно… Його музика звучить в найкращих концертних залах світу, у церквах, з мобільних телефонів… Жоден інший композитор не удостоївся такої величезної уваги від побратимів-музикантів, які з насолодою творять свої перекладення, обробки та «кавер-версії» — від класичних аж до джазу — на відомі теми німецького Генія. І наш концерт є цьому підтвердженням. Твори Йоганна Себастьяна Баха прозвучать у цікавих та неординарних, різностильових та «драйвових» аранжуваннях Андрія Яцківа та Сергія Гуріна. Ми тішимося! А Бах усміхається…

 

Трансляція: https://www.youtube.com/live/l9RTqzLp1ds?si=BM3K_uYHyiXiVSyd 

 

Неділя 24.03.2024 / 11:30. БАХ Маратон & Автостопом по музичній галактиці. Планета Диригентських паличок

 

Що може бути захопливішим за знайомство з великим симфонічним оркестром? Запрошуємо почути всі його барви та познайомитись з музичними інструментами!

“Автостопом по музичній галактиці” — це цикл інтерактивних музичних пригод Дзень-Бума та його друзів по музичній галактиці. Протягом 10 концертів разом із Дзень-Бумом юні слухачі побувають на дивовижних  планетах музичної галактики, де зможуть познайомитися з їхніми мешканцями та особливостями кожної з планет. Також перед кожним концертом, об 11:00 на маленьких слухачів чекатимуть веселі інтерактиви з унікальним музичним реквізитом від Центру музичного розвитку “TEMPO”

 

Неділя 24.03.2024 / 16:00. БАХ Маратон. Аdagio

 

 

Концерт досліджуватиме архітектуру звучання, що плавно розгортається в часі. Adagio, темп розміреності й роздуму, відкриватиметься слухачам поступово завдяки унікальному виконавському складу відомих львівських музикантів. На противагу цьому ностальгійному умиротворенню, в залі пануватиме й запальна атмосфера.

Завітайте на цю експозицію творчості майстра світової величі Баха та натхненного ним композитора із Бразилії — Вілли-Лобоса!

 

Трансляція: https://www.youtube.com/live/5grb-qAsIwY?si=J78yNQgFin-DLm1B 

 

Неділя 24.03.2024 / 19:30. БАХ Маратон. Барокова капела

 

Без легковажності, але з фантастичним чуттям гумору та фантазії: таким у цьому концерті постане світ бароко і два його кити. Георг Філіпп Телеманн та Йоганн Себастьян Бах.

Як знак спільноти, що сміливо будує майбутнє, барокова капела — означає більше, ніж лише назву. Молодь звертається до старовини. Давнє звучання відроджується в юних руках, і сповіщає про нову надію. А також увінчає маратон Бахіани-2024 до наступного року.

 

Трансляція: https://www.youtube.com/live/imVYncGuIXQ?si=p-kPETC20kMSgpD- 

 

Абонементи можна придбати тут

19.03.2024

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