Байден і Трамп забезпечили собі висування кандидатами у президенти від своїх партій.

Такий матч-реванш відбудеться вперше з 1912 року, коли Теодор Рузвельт кинув виклик Вільяму Тафту.

 

 

Здобувши переконливі перемоги в низці штатів, чинний голова Білого дому Джо Байден і колишній президент Дональд Трамп отримали до свого активу достатню кількість делегатів з'їздів, щоб забезпечити собі офіційне висування кандидатами в президенти від Демократичної та Республіканської партій відповідно. Про це повідомило радіо Voice of America.

 

В активі Байдена тепер, за підрахунками експертів, 2107 делегатів національного з'їзду демократів за необхідного мінімуму для висування 1968 делегатів.

 

Трамп також забезпечив собі номінацію. Останні перемоги експрезидента в Джорджії, Міссісіпі, штаті Вашінґтон дозволили йому загалом забезпечити 1228 лояльних делегатів, за 1215 необхідних.

 

У своїй заяві Байден подякував своїм прихильникам за потенційну номінацію, назвавши Трампа серйозною загрозою демократії. За словами Байдена, Трамп «веде кампанію, засновану на образі, помсті та відплаті, що загрожує самій ідеї Америки». «Для мене велика честь, що широка коаліція виборців, яка репрезентує багате різноманіття Демократичної партії по всій країні, знову довірила мені керівництво нашою партією та нашою країною в момент, коли загроза, яка походить від Трампа, велика як ніколи», – продовжив він.

 

Трамп, своєю чергою, накинувся з критикою на Байдена, назвавши його найгіршим президентом в американській історії. «Зараз не час для свят. Ми святкуватимемо за вісім місяців, коли вибори закінчаться», – додав він.

 

Такий матч-реванш за участю двох американських президентів відбудеться вперше з 1912 року, коли Теодор Рузвельт кинув виклик Вільяму Тафту.

13.03.2024

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