США можуть розпочати постачання зброї Україні зі запасів Пентаґону.

Це могло б бути тимчасовим розв'язанням проблеми через зволікання Конґресу з допомогою Україні.

Адміністрація президента США Джо Байдена розглядає можливість використання запасів Пентаґону для постачання озброєння Україні. Про це пише газета The New York Times. За словами джерел видання, це може стати короткостроковим заходом, допоки Конґрес США не ухвалить великого пакету військової допомоги. Однак, за твердженням видання, у Білому домі при цьому враховують політичні ризики та питання американської військової готовності.

Інформацію про розгляд питання про постачання Україні озброєнь зі запасів Пентаґону підтвердив сенатор-демократ від Род-Айленду Джек Рід (Jack Reed), який очолює комітет зі збройних сил. «Я знаю, що це питання перебуває на розгляді», – сказав він і додав, що підтримує таке рішення. На його думку, це дозволить США виграти час.

Напередодні телеканал CNN зазначав, що можливість надання Україні військової допомоги з власних запасів розглядає сам Пентаґон. Раніше відомство планувало витратити ці запаси лише в тому випадку, якщо їх компенсує ухвалений Конґресом пакет фінансування. Хоча адміністрація США все ще має повноваження від Конґресу надати Україні зброї та боєприпаси на суму близько чотирьох мільярдів доларів.

Конґрес США обговорює законопроєкт про надання фінансової допомоги Україні з жовтня 2023 року. У середині лютого Сенат затвердив ініціативу про надання понад $95 млрд допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню. Документ мають затвердити у Палаті представників. Із січня поточного року США перестали постачати Україні військову допомогу.