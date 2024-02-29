Путін пригрозив ударами по країнах Заходу.

У посланні Федеральним зборам російський президент звинуватив Захід у спробі виснажити РФ гонкою озброєнь.

 

 

Президент Росії Путін у щорічному посланні до Федеральних зборів у четвер, 29 лютого, звинуватив Захід у спробі втягнути РФ у гонку озброєнь і тим самим виснажити її. Про це повідомило інформаційне агентство Interfax. «Ми також розуміємо, що Захід намагається втягнути нас у гонку озброєнь, тим самим виснажити, повторити трюк, який їм вдався у 1980-ті роки з Радянським Союзом», – сказав кремлівський лідер.

 

Путін пригрозив західним країнам ударами у відповідь у разі атак на територію Росії. За його словами, західні країни нібито спровокували конфлікт в Україні, на Близькому Сході і «продовжують брехати», заявляючи «без жодного збентеження», що Росія має намір напасти на Європу. «А при цьому самі обирають цілі для завдання ударів по нашій території, вибирають найбільш ефективні, як вони вважають, засоби враження, заговорили про можливість відрядження до України контингенту НАТО… Все, що вони вигадують зараз, чим лякають увесь світ, все це реально загрожує конфліктом із використанням ядерної зброї, а отже знищенням цивілізації», – заявив російський лідер.

 

За словами Путіна, Росія готова до діалогу зі США з питань стратегічної стабільності. При цьому він звинуватив владу США в демагогії напередодні президентських виборів та «відкритих ворожих діях» щодо Росії. За його словами, «США хочуть показати, що, як і раніше, правлять світом і можуть домовитися з росіянами там, де їм треба».

 

Путін також вказав на звинувачення Заходу в намірі Росії розмістити ядерну зброю в космосі, які він назвав «голослівними». Путін оголосив про плани поважно зміцнити угруповання ЗС РФ на західному напрямку на тлі вступу Швеції та Фінляндії до НАТО.

29.02.2024

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