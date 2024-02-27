Макрон не виключив відрядження західних військ до України.

Він оголосив про створення нової коаліції, яка постачатиме Україні ракети та боєприпаси великої дальності.

Президент Франції Емманюель Макрон не виключив, що західні наземні війська можуть бути задіяні в Україні, зокрема й французькі. «Сьогодні немає консенсусу щодо питання, щоб офіційно відрядити наземні війська, але в динамічному розвитку нічого виключати не можна», – заявив Макрон після завершення конференції з надання допомоги Україні, яка пройшла в Парижі в понеділок, 26 лютого, і в якій взяли участь керівники близько двох десятків держав та урядів. Про це повідомила газета Le Monde.

Відкриваючи конференцію в Єлисейському палаці, французький президент заявив, що Росія стає дедалі аґресивнішою не лише на полі бою в Україні, а й загалом. Він зазначив, що союзникам необхідно активізувати підтримку України, проти якої Росія веде загарбницьку війну вже третій рік. «Слід зробити все можливе, щоб Росія не виграла цієї війни. Усім, хто підтримує Україну, потрібно зробити колективний ривок», – закликав Макрон. Він також оголосив про створення коаліції, яка має забезпечити Україну ракетами середньої та великої дальності, а також у короткостроковій перспективі – іншими боєприпасами як з європейських запасів, так і з третіх країн. Окрім того, узгоджено ініціативи щодо кіберзахисту, спільне виробництво зброї, а також захист країн, яким безпосередньо загрожує російський наступ в Україні, насамперед Молдови.

«Ми вже сьогодні створимо таку коаліцію. Головний пріоритет – це боєприпаси. За цим пунктом ми висловили готовність передати до кінця все, що маємо. Другий за важливістю пріоритет – це постачання засобів ППО. Далі у списку йдуть ракети, бомби», – розповів Макрон журналістам на брифінгу по закінченню конференції.

Французький президент наголосив, що лідери європейських країн погоджуються, що потрібно працювати над можливістю спільного виробництва боєприпасів на території України. Також він згадав про готовність Європи допомагати Києву проводити розмінування.