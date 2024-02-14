Палата представників США проголосувала за імпічмент міністрові внутрішньої безпеки.

Алехандро Майоркаса звинуватили в різкому зростанні кількості нелеґальних міґрантів на південному кордоні.

Контрольована республіканцями Палата представників Конґресу Сполучених Штатів у вівторок ввечері, 13 лютого, проголосувала за імпічмент міністрові внутрішньої безпеки Алехандро Майоркасові. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters. Голосування стало щойно другим випадком в історії США і першим майже за 150 років, коли Палата представників оголосила імпічмент членові кабінету президента.

Імпічмент Майоркасу став кульмінацією багатомісячних атак на чиновника-демократа через різке зростання кількості нелеґальних міґрантів на південному кордоні США. Конґресмени-республіканці закидали міністрові «навмисну та систематичну відмову забезпечити дотримання імміґраційного законодавства» та «зловживання суспільною довірою». За імпічмент проголосувало 214 членів Палати представників, проти – 213.

Проте дуже малоймовірно, що демісія Майоркаса буде реалізована. Адже проти, скоріш за все, проголосує Сенат, де більшість належить демократам.

Сам міністр заявив, що не може нести відповідальності за ситуацію на кордоні. Він покладав провину на непрацюючу імміґраційну систему США, яку Конґрес досі відмовляється виправляти.

Навіть експерти-конституціоналісти з табору республіканців визнали, що розслідування Палати представників щодо Майоркаса не змогло надати доказів «поважних злочинів та провин» Майоркаса, які Конституція США вважала б підставою для імпічменту.

Після голосування Білий дім поширив заяву президента Джо Байдена, в якій йдеться про те, що «історія не буде прихильно ставитися до республіканців Палати представників за їхній кричущий антиконституційний партійний акт, спрямований проти шановного державного службовця з метою ведення дрібних політичних ігор». Байден ще раз закликав конґресменів працювати разом для вироблення заходів, які дійсно призведуть до вирішення проблем, що накопичилися на південному кордоні США.