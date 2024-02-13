Вашінґтон відкинули пропозицію Путіна заморозити війну в Україні.

Посередниками у перемовинах виступали партнери Москви на Близькому Сході.

Пропозиція президента Росії Володимира Путіна про припинення вогню в Україні та заморожування конфлікту була відхилена Сполученими Штатами після непублічних контактів між посередниками. Про це у вівторок, 13 лютого, повідомила інформаційна аґенція Reuters з покликом на три російські джерела, знайомі з ходом перемовин. Посередниками у перемовинах виступали арабські партнери Москви на Близькому Сході.

За даними джерел аґенції, Кремль пропонував заморозити військові дії на нинішніх лініях зіткнення. Російська сторона не бажала поступатися жодним сантиметром українських територій, якій їй вдалося захопити внаслідок широкомасштабного вторгнення.

«Контакти з американцями ні до чого не привели», – розповіло Reuters на умовах анонімності високопоставлене російське джерело, знайоме з перебігом перемовин наприкінці 2023 – на початку 2024 року. За словами ще одного російського джерела, американці через посередників передали, що не обговорюватимуть можливе припинення вогню без участі України, тому контакти закінчилися невдачею. Третє джерело, знайоме з перебігом розмов, сказало, що «з американцями все розвалилося», тому що США не захотіли тиснути на Україну. Сама ж Москва кілька разів звинувачувала Київ у відмові від діалогу. При цьому українська влада не раз вказувала, що головною умовою для початку мирних переговорів має бути негайне виведення військ РФ з України.

Кремль, Білий дім, Державний департамент США та Центральне розвідувальне управління відмовилися від коментарів щодо цієї теми.