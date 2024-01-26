Конґрес США майже узгодив питання допомоги для України.

Це вдалося зробити, незважаючи на намагання Трампа зірвати домовленість між республіканцями й демократами.

Мітч Макконнелл

Конґрес Сполучених Штатів погодив текст угоди щодо американського кордону з Мексикою. Від ухвалення документа залежатиме поновлення фінансування військової допомоги Україні. Про це повідомила газета Guardian.

Видання зазначає, що ввечері у середу, 24 січня, доля фінансової допомоги Україні «висіла на волосині», а перспективи досягнення компромісу щодо кордону були вкрай похмурими. За даними джерел, лідер республіканської меншості у Сенаті Мітч Макконнелл, який досі презентував себе рішучим прихильником надання допомоги Україні, зненацька відмовився від компромісу з демократами. За його словами, угода могла підірвати шанси Дональда Трампа на президентських виборах у листопаді.

За інформацією джерел, Макконнелл, який раніше підтримував угоду, зненацька заявив на закритій зустрічі з республіканцями в середу, що «політика щодо цього питання змінилася». Він зазначив, що Трамп є їхнім кандидатом і що було б нерозумно просувати двопартійний імміґраційний законопроєкт, який міг би нейтралізувати одну з найбільших вразливостей Байдена. «Ми не хочемо робити нічого, що могло б йому (Трампові – ред.) нашкодити, – сказав Макконнелл.

Однак вже в четвер, 25 січня, у Капітолії Макконнелл заявив Bloomberg News, що перемовини щодо імміґрації «тривають». За його словами, він «повністю підтримує перемовини» з демократами і відкинув повідомлення, які свідчили про протилежне.

Пропозиція, яка обговорюється в Конґресі, суттєво змінить імміґраційну політику в напрямку стримування рекордного потоку людей, які прибувають до південного кордону США. Це передбачає значні поступки з боку демократів щодо міґраційної політики в обмін на підтримку республіканцями надання військової допомоги Ізраїлю та Україні.

Ускладнення виникли через підбурування експрезидента Дональда Трампа. Зокрема, він закликав соціальних мережах свого прихильника, спікера палати представників Майка Джонсона не погоджуватися на компроміс, «якщо ми не отримаємо все».

«Нездатність укласти угоду матиме глобальні наслідки, оскільки Пентаґон попереджає , що українські солдати на передовій важкої війни з Росією ризикують залишитися без боєприпасів. Лідер більшості в Сенаті Чак Шумер заявив, що “майбутнє війни в Україні і безпека нашої західної демократії” залежать від досягнення Конгресом згоди», – пише Guardian.