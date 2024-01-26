Конґрес США майже узгодив питання допомоги для України.

Це вдалося зробити, незважаючи на намагання Трампа зірвати домовленість між республіканцями й демократами.

 

                        Мітч Макконнелл

 

Конґрес Сполучених Штатів погодив текст угоди щодо американського кордону з Мексикою. Від ухвалення документа залежатиме поновлення фінансування військової допомоги Україні. Про це повідомила газета Guardian.

 

Видання зазначає, що ввечері у середу, 24 січня, доля фінансової допомоги Україні «висіла на волосині», а перспективи досягнення компромісу щодо кордону були вкрай похмурими. За даними джерел, лідер республіканської меншості у Сенаті Мітч Макконнелл, який досі презентував себе рішучим прихильником надання допомоги Україні, зненацька відмовився від компромісу з демократами. За його словами, угода могла підірвати шанси Дональда Трампа на президентських виборах у листопаді.

 

За інформацією джерел, Макконнелл, який раніше підтримував угоду, зненацька заявив на закритій зустрічі з республіканцями в середу, що «політика щодо цього питання змінилася». Він зазначив, що Трамп є їхнім кандидатом і що було б нерозумно просувати двопартійний імміґраційний законопроєкт, який міг би нейтралізувати одну з найбільших вразливостей Байдена. «Ми не хочемо робити нічого, що могло б йому (Трампові – ред.) нашкодити, – сказав Макконнелл.

 

Однак вже в четвер, 25 січня, у Капітолії Макконнелл заявив Bloomberg News, що перемовини щодо імміґрації «тривають». За його словами, він «повністю підтримує перемовини» з демократами і відкинув повідомлення, які свідчили про протилежне.

 

Пропозиція, яка обговорюється в Конґресі, суттєво змінить імміґраційну політику в напрямку стримування рекордного потоку людей, які прибувають до південного кордону США. Це передбачає значні поступки з боку демократів щодо міґраційної політики в обмін на підтримку республіканцями надання військової допомоги Ізраїлю та Україні.

 

Ускладнення виникли через підбурування експрезидента Дональда Трампа. Зокрема, він закликав соціальних мережах свого прихильника, спікера палати представників Майка Джонсона не погоджуватися на компроміс, «якщо ми не отримаємо все».

 

«Нездатність укласти угоду матиме глобальні наслідки, оскільки Пентаґон попереджає , що українські солдати на передовій важкої війни з Росією ризикують залишитися без боєприпасів. Лідер більшості в Сенаті Чак Шумер заявив, що “майбутнє війни в Україні і безпека нашої західної демократії” залежать від досягнення Конгресом згоди», – пише Guardian.

26.01.2024

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
З елементами криміналу
Юрко ТИМЧУК
Колись у Давосі найважливішою проблемою буде «хвороба Х» (щось незбагненно незрозуміле, але так само незбагненно страшне). А зараз усе зрозуміло – війна. І навіть у Давосі розуміють це. Іноді.
23.01.24 | | Україна
698-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
ЗСУ продовжують вести оборону на сході та півдні України, виснажуючи ворога активними діями; протягом минулої доби відбулося 68 бойових зіткнень, найбільше – на Авдіївському (відбито 17 атак) та Лиманському (відбито 11 атак) напрямках.
22.01.24 | | Україна
«Садок вишневий» XIV. Дещо про переклад
Андрій Содомора
Маємо ступати на ту стежку, щоб від поверхневого «Як то гарно!» (на тому часто й закінчується знайомство з «Кобзарем») – іти до пізнання
22.01.24 | | Дискурси
Про поезію й зброю
Микола Рябчук
«На війні важливі не тільки рушниці. А все ж рушниці – насамперед». Ми зазвичай промовляємо першу частину відповіді й уникаємо другої...
21.01.24 | | Дискурси
697-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
ЗСУ продовжують вести оборону на сході та півдні України, виснажуючи ворога активними діями; протягом минулої доби відбулося 80 бойових зіткнень, найбільше – на Авдіївському (відбито 23 атаки) та Куп’янському (відбито 21 атаку) напрямках.
21.01.24 | | Україна
Неострів Тайвань
Віталій Портников
Чи є в нас вихід? Звичайно ж, є. Жити так, як вже 74 роки живе Тайвань. Не шукати миру з Росією і голосувати за тих, хто обіцяє від Росії відбитися.
21.01.24 | | Дискурси
Поезія полеглих: Максим Кривцов
Надія Гаврилюк
... мій прострелений автомат | заржавіє | бідненький | мої змінні речі та екіпу | передадуть новобранцям | та скоріше б уже весна | щоб нарешті |  розквітнути | фіалкою.                                                                                    
21.01.24 | | Україна
Місяць з рогами бика
Василь МАХНО
«Подивись, – сказав я дружині, – завтра від старого місяця не залишиться вже нічого». «Краще б закінчилася війна», – тихо відповіла вона.
20.01.24 | | Дискурси

© 2024 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.