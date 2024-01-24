Трамп переміг на праймеріз республіканців у Нью-Гемпширі.

Проте Ніккі Гейлі теж набрала високий результат і продовжує президентські перегони.

Дональд Трамп переміг на праймеріз Республіканської партії у штаті Нью-Гемпшир. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters. Первинні партійні голосування в Нью-Гемпширі відбулися у вівторок, 23 січня.

За даними компанії Edison Research, після підрахунку 75 відсотків бюлетенів Трамп отримав 54,3%, а колишня постійна представниця США в ООН Ніккі Гейлі – 43,6% голосів.

Таким чином з 22 делегатів з'їзду Республіканської партії від штату Нью-Гемпшир 12 осіб можуть підтримати експрезидента Дональда Трампа, решта десять – відповідно Ніккі Гейлі. І варто зазначити, що для неї цей результат виглядає значно кращим, аніж показували попередні опитування громадської думки.

На вечірці після праймеріз Ніккі Гейлі, звертаючись до своїх прихильників, висловила рішучість іти до кінця: «Ці перегони ще далекі до завершення. Попереду ще десятки штатів. Я – боєць. І я вперта. І тепер ми останні, хто протистоїть Дональдові Трампу».

77-річний Дональд Трамп, своєю чергою, виступаючи перед прихильниками після праймеріз, різко висловився на адресу суперниці, назвавши її «самозванкою, яка хоче привласнити собі перемогу». Напередодні Трамп присвятив Гейлі кілька емоційних постів у своїй соцмережі Truth Social, назвавши її «неадекватною».

Праймеріз у штаті Нью-Гемпшир за традицією вважаються особливо важливими, тому що переможець на них часто стає фаворитом усієї кампанії і переважно виграє партійну номінацію.

Паралельно пройшов і праймеріз Демократичної партії. На ньому очікувано переміг Джо Байден. Президент набрав 41 відсоток голосів, випередивши таким чином свого головного конкурента, конґресмена від Міннесоти Діна Філіпса (Dean Phillips) на приблизно 20%.