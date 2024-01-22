НАТО розпочало найбільші за останні три десятиліття навчання.

Росія звинувачує Альянс у поверненні до часів холодної війни.

Північноатлантичний Альянс розпочав у понеділок, 22 січня, найбільші за останні три десятиліття чотиримісячні навчання Steadfast Defender 2024 («Стійкий захисник-2024»). По це повідомила інформаційна аґенція Reuters. Маневри симулюють конфлікт з «практично рівним противником. І хоча НАТО не згадує Росію в офіційних документах щодо навчань, але фактично сценарієм маневрів Steadfast Defender є напад Росії на територію союзників, який змушує задіяти Статтю 5 договору НАТО про колективну оборону.

У навчаннях беруть участь усі країни НАТО та кандидат на вступ до Альянсу – Швеція. Загалом задіяно близько 90 тисяч осіб. Маневри, які триватимуть до кінця травня, охоплять європейську територію від Норвегії до Румунії.

У Steadfast Defender 2024 також беруть участь понад 50 кораблів, від авіаносців до есмінців, а також понад 80 винищувачів, гелікоптерів та безпілотників і щонайменше 1,1 тис. бойових машин, включно зі 133 танками та 533 бойовими машинами піхоти. Як заявив головнокомандувач Об'єднаними збройними силами Альянсу в Європі Крістофер Каволі (Christopher Cavoli), навчання покажуть, що НАТО може проводити та підтримувати складні операції на суші, морі, у повітрі, кіберпросторі та космосі «впродовж кількох місяців, на лінії, протяжністю тисяч кілометрів, від Крайньої Півночі до Центральної та Східної Європи та в будь-яких умовах».

За словами голови Військового комітету НАТО Роба Бауера (Rob Bauer), такий масштаб навчань – це демонстрація нової готовності Альянсу. «Це рекордна кількість військ, яку ми можемо задіяти та провести навчання у таких масштабах, по всьому Альянсу, через океан, від США до Європи», – сказав він. Крім того, голова Військового комітету наголосив, що війна – справа не лише військовиків: «Коли справа доходить до війни, як ми бачимо в Україні, – це зачіпає все суспільство».

Досі найбільшими маневрами останніх десятиліть вважалися Trident Juncture («Єдиний тризуб»), у яких у 2018 році взяли участь понад 50 тис. військовослужбовців. Останні порівняні навчання НАТО провели в 1988 році, задіявши в них понад 125 тисяч солдатів.

Кремль вже встиг засудити проведення військових навчань НАТО. «Ці навчання є черговим елементом гібридної війни, розв’язаної Заходом проти Росії. Навчання такого масштабу знаменують остаточне і безповоротне повернення НАТО до схем холодної війни, коли процес військового планування, ресурси та інфраструктура готуються до протистояння з Росією», – заявив заступник міністра закордонних справ Росії Олександр Грушко.