США змінюють концепцію військової допомоги Україні.

За твердженням речника Держдепартаменту, мета Вашінґтона – щоб Україна «могла стояти на своїх ногах».

Державний департамент Сполучених Штатів заявив, що Вашінґтон більше не підтримуватиме Україну на тому ж рівні, що й у попередні два роки. За словами речника американського зовнішньополітичного відомства Метью Міллера (Matthew Miller), США допомагатимуть Україні стати максимально самодостатньою в аспекті збройного забезпечення.

Пан Міллер запевнив, що жодних змін у стратегії США щодо допомоги Україні не відбулося та що Вашінґтон і надалі підтримуватиме Київ «скільки буде необхідно». Але додав, що це не означає підтримку фінансування на рівні 2022–2023 років.

«Ми не вважаємо, що в цьому є потреба, тому що мета полягає в тому, аби врешті-решт допомогти Україні стати на власні ноги й побудувати власну військово-промислову базу, аби вона могла і фінансувати, і виробляти, і купувати озброєння самостійно», – заявив Міллер на пресконференції, стенограму якої опубліковано на сайті Державного департаменту.

Водночас речник Держдепартаменту зауважив, що допоки цього не сталося, схвалення Конґресом США подальшої допомоги Україні важливе. «Але ми ще не досягли цього рівня, і тому так важливо, щоб Конґрес ухвалив закон про додаткове фінансування, оскільки ми ще не дійшли до того моменту, коли Україна зможе захищати себе, спираючись лише на власні сили. Ось чому все ще важливо, щоб Конґрес підтримував Україну та щоб європейські союзники й інші країни світу підтримували Україну», – пояснив він.

Міллер додав, що хоча президент Росії Путін не досягнув своїх цілей у війні проти України, ситуація на полі бою без додаткової підтримки США буде для українців дуже складною. Проте він не погодився з тим, що зараз ситуація на фронті складається на користь Росії. За його словами, російській владі все важче вербувати солдатів у свою армію «на заміну тисячам і тисячам загиблих і поранених на полі бою». Натомість Україні, як зауважив Міллер, вдалося не лише вистояти проти російської армії, відвоювати близько половини захопленої РФ на початку 2022 року території, а й розбудовувати на тлі війни свою економіку, проводити реформи і заручитися підтримкою не лише США, а й усієї Європи.