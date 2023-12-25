Глава УГКЦ кир Святослав привітав українців із Різдвом.

Глава УГКЦ кир Святослав привітав українців із Різдвом:

 

 

Дорогі в Христі брати і сестри!

 

Ось уже вдруге святкуємо Різдво в часі війни. І запитуємо себе: чи можемо радіти? Як поєднати біль, сльози, страждання військового часу із світлом, радістю, надією великого свята?

 

На це питання, можливо, сам Господь нам хоче дати сьогодні відповідь. У Священному Писанні знаком того, що Бог є зі своїм народом, знаком того, що з нами Бог, є народження дитини. Тому і каже пророк Ісая: «Ось Господь дасть вам знак: Діва зачне у своєму лоні, і народить сина, якому дасть ім'я Еммануїл» (7:14), що означає: «З нами Бог!». Мабуть, саме ці слова пригадали пастушки, які вночі стояли на сторожі і почули з неба голос ангела, який сказав: «Не бійтесь, сповіщаю вам велику радість: і ось знайдете дитя у яслах» (Лк. 2:10–12).

 

Сьогодні, в часи темряви, смутку і страждання, коли ми змучуємося, коли начебто людські сили вичерпуються, сам Господь дає нам знак надії – бо ми знаходимо Дитятко в яслах, Сина Божого, який і сьогодні приходить, щоби народитися в тілі і крові нашого народу, щоби вкотре дати нам можливість почути радість Різдва, радість цієї вістки, що з нами Бог. Сьогодні Він знову є нашою силою, нашою стійкістю, нашим світлом. Тому не біймося радіти у цей святий і великий день!

 

Усіх вас щиро вітаю з цим великим і радісним святом, коли радість і світло приходять не від людини, не із землі, але з небес. У цей день співаймо разом з ангелами: «Слава во вишніх Богу і на землі мир в людях Божого благовоління!». Сердечно засилаю свої вітання, вітання всієї України нашим воїнам, які там, на сторожі, серед темряви окопів і бліндажів святкують сьогодні Різдво. Сьогодні думаємо про українську дитину, зокрема тих дітей, які, можливо, святкують це Різдво не так уже у печерах гірських вертепах, але в бомбосховищах, в підвалах, чуючи, як над їхніми голівками розриваються ворожі ракети і снаряди.

 

Але сьогодні радіємо і співаємо, бо з нами Бог! Веселих свят Різдва Христового і щасливого, переможного усім Нового року!

 

Христос народився! Славімо Його!

 

 

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