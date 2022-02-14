Глава УГКЦ: Українська державність невідклична так само, як воскресіння Христове.

Глава Української греко-католицької Церкви Блаженніший Святослав заявив про те, що здобуття незалежності Україною і розпад Радянського союзу були справою Божою. Кир Святослав молить Господа, щоб Він захистив свій дар.

Про це кир Святослав заявив під час проповіді до вірних у Патріаршому соборі Воскресіння Христового в Києві у неділю, повідомляє департамент інформації УГКЦ.

Зі слів глави Церкви, сьогодні весь цивілізований світ споглядає на Україну; багато хто вважає нас у великій небезпеці, а Київ, Україну небезпечним місцем на землі, звідки відкликають своїх громадян, своїх дипломатів.

Кир Святослав нагадав, що цього року в Україні святкуватимуть 35 років Грушівського об'явлення. "Хтось з вас, може, пригадує, що ще в дрімучі часи Совєцького союзу в Грушеві до нашого народу прийшла Мати Божа. Грушів – таке маленьке село біля Дрогобича. І це об'явлення ми сьогодні називаємо благовіщенням нашої свободи. Тоді Пречиста Діва Марія начебто об'явила нам Божий задум про Україну, про те, що імперія зла розвалиться. І це буде не ділом людини, а справою Божою", – розповів проповідник.

Блаженніший запропонував далі пригадати, що цього тижня, 17 лютого, ми святкуватимемо 130 років з дня народження патріарха Йосифа Сліпого – ісповідника віри, в'язня сталінських концтаборів. Патріарх Йосиф перший розповів світові про Україну, яка за своє бажання бути свобідною заплатила великими жертвами – "гори трупів і ріки крові".

"Ми сьогодні кажемо: Боже, ми пам'ятаємо, що це Ти воскресив нашу Церкву. Коли ми виходили з підпілля, то не могли собі уявити, до якої свободи Він нас кличе. І питаємо: чи те воскресіння було Твоїм жартом, Боже?" – риторично запитав предстоятель.

Глава Церкви відзначив, що воскресіння УГКЦ стало каменем, який розбив колоса на глиняних ногах, і Совєтський Союз – тюрма народів – розпалася. Кир Святослав певен, що це могло відбутися лише силою Божою, бо тоді ні в Москві, ні у Вашингтоні не могли уявити, що цей колос упаде. Блаженніший замислюється над тим, як належить сприймати нинішню спробу колоса стати на свої глиняні ноги? Якщо Україна воскресла силою благодаті Божої і відновила свою державність, то чи то був жарт чи лише спокушування запахом свободи?

"Стоячи сьогодні в нашому Патріаршому соборі, кажемо: Боже, ті Твої діла є невідкличні так само, як Твоє воскресіння з мертвих. Подобається це комусь чи ні. Ми сьогодні молимо Тебе, Боже: не зважаючи на наші гріхи чи наші заслуги, але так, як ти 35 років тому Ти благовістив нам свободу, 30 років тому її дарував, сьогодні збережи її для нас. Захисти Україну, захисти наш народ. Не зважай на нашу праведність чи гріховність, а подивися на святість Твоєї Церкви-мучениці, Твого народу, до якого Ти прийшов, щоб спасти", – попросив у Всевишнього Глава УГКЦ.