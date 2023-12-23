Російський військовик понищив ЗРК «Панцир» об залізничний міст у Петербурзі.

За це його оштрафували на 14 мільйонів рублів.

 

 

Санкт-Петербурзький гарнізонний військовий суд задовольнив позов міністерства оборони Росії до командира зенітної ракетно-артилерійської батареї, який понищив бойову машину об залізничний міст. Йдеться про пошкодження зенітно-ракетного комплексу «Панцир-С». Про це повідомив інформаційний портал «Фонтанка» з покликом на об'єднану пресслужбу судів міста. Суд постановив стягнути з незграбного вояка 14 мільйонів рублів.

 

Інцидент стався в ніч проти першого липня 2023 року. Командир, ім'я якого не називають, забув скласти АОП (автономний оптичний пост – пристрій, призначений для пошуку цілі) бойової машини, яка проїжджала під залізничним мостом на Пулківському шосе, внаслідок чого військова техніка зазнала пошкоджень.

 

Проти командира ЗРК було порушено кримінальну справу за статтею про знищення або пошкодження військового майна з необережності. За нею суд оштрафував його на 50 тисяч рублів, а також задовольнив цивільний позов міноборони, за яким з фігуранта мають стягнути 13 981 014 рублів 96 копійок.

 

При винесенні вироку суд врахував як пом'якшувальні обставини наявність у військового малолітньої дитини та матері з інвалідністю, якій він допомагає, а також його каяття та службу в Сирії, службу в Африці у складі контингенту ООН та участь у війні в Україні.

23.12.2023

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
Труднощі перекладу
Світлана Вардеванян
40 інтерв’ю і фото: акцентування на речах, які жінки встигли прихопити з собою чи знайти в дорозі, виявилося ресурсним, бо стало своєрідною амортизацією травматичних досвідів, а з іншого боку – дозволило зчитати те, що не дається ні ословленню, ні перекладу.
22.12.23 | | Штука
Дунцова викликає Путіна на герць
Максим МУЛЯР
Журналістка Катерина Дунцова планує скласти електоральну конкуренцію самому Путіну. Хто вона: «кандидатка-спойлер» чи таки реальна захисниця демократії та противниця війна?  
22.12.23 | | У світі
667-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
ЗСУ продовжують вести оборону на сході та півдні України, виснажувати ворога активними діями на Мелітопольському напрямку та закріплюватися на досягнутих рубежах на Бахмутському напрямку; протягом минулої доби відбулося 95 бойових зіткнень
22.12.23 | | Україна
Зустріч біля Ясел
Розмова та вслухання тиші біля Ясел "Різвдо—Текст—Війна" з Галиною Крук, Катериною Міхаліциною та Остапом Слививнським відбудеться затактом до вистави-вертепу «Маленькі ортопедичні сандалики» за поезіями сьогочасної війни і часу повномасштабного вторгення.
21.12.23 | | Штука
Життя на мінному полі: історія саперів
Ігор Набитович
У своїй однаковості кожна з історій – унікальна щемлива оповідь про досвід війни, намагання віднайти рівновагу в найскладніших і найтрудніших ситуаціях
20.12.23 | | Україна
Шантажований Гоголь
Юрій Винничук
Гоголь не раз відпускає компліменти Московії, але при цьому тримає камінь за пазухою. А українцям однією відомою фразою дає сигнал, хто він насправді
20.12.23 | | Дискурси
665-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ЗСУ продовжують вести оборону на сході та півдні України, виснажувати ворога активними діями на Мелітопольському напрямку та закріплюватися на досягнутих рубежах на Бахмутському напрямку; протягом минулої доби відбулося 87 бойових зіткнень
20.12.23 | | Україна
Амбасадори культури у Львівській опері
Перший візит в Україну генерального директора Метрополітен-опери: окрім концерту «Незламній Україні присвячується», Пітер Гелб також переглянув оперу Євгена Станковича «Страшна помста», що увійшла до короткого переліку кращих світових оперних премʼєр за версією престижної премії Internaional Opera Awards-2023.
19.12.23 | | Штука

© 2023 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.