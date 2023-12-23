Російський військовик понищив ЗРК «Панцир» об залізничний міст у Петербурзі.

За це його оштрафували на 14 мільйонів рублів.

Санкт-Петербурзький гарнізонний військовий суд задовольнив позов міністерства оборони Росії до командира зенітної ракетно-артилерійської батареї, який понищив бойову машину об залізничний міст. Йдеться про пошкодження зенітно-ракетного комплексу «Панцир-С». Про це повідомив інформаційний портал «Фонтанка» з покликом на об'єднану пресслужбу судів міста. Суд постановив стягнути з незграбного вояка 14 мільйонів рублів.

Інцидент стався в ніч проти першого липня 2023 року. Командир, ім'я якого не називають, забув скласти АОП (автономний оптичний пост – пристрій, призначений для пошуку цілі) бойової машини, яка проїжджала під залізничним мостом на Пулківському шосе, внаслідок чого військова техніка зазнала пошкоджень.

Проти командира ЗРК було порушено кримінальну справу за статтею про знищення або пошкодження військового майна з необережності. За нею суд оштрафував його на 50 тисяч рублів, а також задовольнив цивільний позов міноборони, за яким з фігуранта мають стягнути 13 981 014 рублів 96 копійок.

При винесенні вироку суд врахував як пом'якшувальні обставини наявність у військового малолітньої дитини та матері з інвалідністю, якій він допомагає, а також його каяття та службу в Сирії, службу в Африці у складі контингенту ООН та участь у війні в Україні.