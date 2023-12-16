США знайшли законний спосіб вилучення заморожених російських активів.

Російське вторгнення трактується як причина, через яку конфіскація стане «законним контрзаходом постраждалих держав».

Група країн G7 наближається до розв'язання проблеми вилучення заморожених російських активів і передачі їх на користь України. Про це пише британське видання The Financial Times. Сполучені Штати запропонували для цього ефективну стратегію.

За даними видання, США, які раніше не підтримували ідею прямого відбирання російських активів, за останні тижні у приватних перемовинах займають дедалі наполегливішу позицію з питань конфіскації грошей російського уряду, стверджуючи на засіданнях G7, що є спосіб здійснити її «відповідно до міжнародного права».

Як розповів FT чиновник, який забажав залишитися анонімним, у Вашінґтоні вважають, що рішення щодо конфіскації активів можна ухвалити в короткі терміни. За його словами, це питання може обговорюватися на наступній зустрічі лідерів G7, присвяченій другій річниці війни, яка відбудеться у лютому наступного року.

Ще один анонімний європейський дипломат розповів виданню, що країнам Заходу необхідно знайти спосіб якнайшвидше надати фінансову підтримку Україні, тож активи Росії розглядаються як потенційне джерело коштів. «Члени G7 та інші причетні держави можуть конфіскувати суверенні активи Росії як контрзаходи, щоб спонукати Росію завершити аґресію», – наводиться позиція США в документі, адресованому учасника «Великої сімки». Російське вторгнення в даному випадку трактується як причина, через яку конфіскація стане «законним контрзаходом тих держав, які особливо сильно постраждали від порушення Росією міжнародних норм».

Видання звертає увагу, що ідею конфіскації почали обговорювати активніше на тлі політичних розбіжностей усередині Європейської Унії та США, через які останніми тижнями зірвалося надання Україні десятків мільярдів доларів допомоги.

Нагадаємо, що в банках західних країн заморожено близько 300 мільярдів доларів, які належать Центробанку Росії. Більшість із них перебуває у Європі.

Влітку 2023 року робоча група Євроунії дійшла висновку, що законного способу вилучення цих активів немає. Після цього в Брюсселі зосередилися на вивченні варіантів реінвестування заморожених коштів, щоб передавати прибуток від нього на відновлення України.