У російській Бурятії сталися два вибухи на залізниці.

Слідчі органи Росії назвали це терактами, ймовірно до них причетна СБУ.

 

 

У Росії в Північному тунелі Байкало-Амурської магістралі на перегоні Ітикіт-Окусікан у Бурятії в ніч на 30 листопада спалахнула цистерна у складі потяга, який проїжджав тунелем. В офіційних російських каналах не повідомлялося, що спричинило пожежу. Як повідомив інформаційний портал Gazeta.Ru, у найдовшому в Росїї залізничному тунелі (15 343 м) вибухнули чотири пристрої, через що й спалахнули цистерни з паливом.

 

Диверсію, за словами українського джерела CNN, організувала Служба безпеки України. При цьому офіційно СБУ не взяла відповідальності за бомбовий замах. За фактом вибуху та займання потяга Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу про теракт. «Попередньо встановлено, що спалах цистерни з паливом став наслідком підриву невстановленого вибухового пристрою, який був встановлений, ймовірно, під вагоном», — заявило джерело в слідчих органах Росії.

 

ВАТ «Российские железные дороги» повідомило, що після пожежі, яка сталася в тунелі, решту потягів пустили в обхід. Незабаром російські Telegram-канали повідомили, що й на обхідному шляху вибухнув ще один ешелон. Коли насправді стався другий вибух, невідомо. За даними російських Telegram-каналів, вибуховий пристрій було закладено на Чортовому мості, який використовували для об'їзду.

 

«Вантажний потяг їхав об'їзною колією, коли здетонували цистерни з дизпаливом і спалахнули шість вагонів», — йдеться у повідомленні Telegram-каналу Baza.

             

Другий вибух ані слідчі органи Росії, ані російські залізничники не коментували. Наразі невідомо, чи були постраждалі внаслідок обидвох вибухів.

 

01.12.2023

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