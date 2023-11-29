Здійснено перший трансатлантичний переліт на «зеленому» паливі.

Лайнер авіакомпанії Virgin Atlantic перелетів із Лондона до Нью-Йорка.

 

 

Пасажирський Boeing 787 Dreamliner британської авіакомпанії Virgin Atlantic у вівторок, 28 листопада, здійснив перший трансатлантичний переліт із Лондона до Нью-Йорка на екологічному авіаційному паливі (sustainable aviation fuels – SAF). Про це повідомила телерадіокомпанія ВВС. Паливо, на якому було здійснено переліт, виготовлене на основі відпрацьованої харчової олії та жирів тваринного походження з додаванням невеликої кількості синтетичного гасу, який виробили з відходів кукурудзи.

 

На борту «Рейсу100» перебували сам засновник групи Virgin сер Річард Бренсон (Richard Branson), міністр транспорту Великобританії Марк Гарпер (Mark Harper), а також генеральний директор Virgin Atlantic Шай Вайс (Shai Weiss). Ні пасажирів із квитками, ні вантажу на облавку не було.

 

До Лондона літак, оснащений двома двигунами Rolls-Royce Trent 1000, повернеться на звичайному авіаційному паливі, оскільки двигуни комерційних авіалайнерів не сертифіковані для польотів на суміші, в якій присутні більше 50% SAF.

 

У грудні минулого року уряд виділив компанії Virgin Atlantic мільйон фунтів стерлінгів на проведення показового польоту з метою продемонструвати ефективність екопалива та його потенціал щодо зниження викидів в атмосферу двооксиду вуглецю.

 

«Ніхто не думав, що далекомагістральні лайнери колись зможуть літати на екологічному авіаційному паливі. Сьогодні ми сподіваємось осоромити скептиків та довести, що це можливо. І щойно ми це зробимо, зможемо сказати виробникам палива: ми продемонстрували, що це можливо, і якщо ви дасте нам таке паливо, ми його використовуватимемо», – сказав перед вильотом Річард Бренсон

 

Наразі на авіаційну промисловість припадає від двох до трьох відсотків викидів в атмосферу парникових газів. Допоки авіадвигуни, які працюють на водні або електриці, не стали реальністю, галузь намагається випробувати види палива, виготовлені з відходів або відновлюваних видів сировини.

29.11.2023

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