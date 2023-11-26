641-й день війни Росії в Україні. Хроніка

11:50 Через сильний сніг в Одеській області перекрито рух вантажного транспорту на двох автотрасах: М-15 Одеса - Рені (на Бухарест) та М-28 Одеса - Южне (на Київ) орієнтовно на 12 годин, попередив голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

11:30 Протягом минулої доби російські війська із різних видів озброєння (міномети, танки, артилерія, РСЗВ, БПЛА, тактична авіація) обстріляли 112 населених пунктів на території 10 областей України, підтверджено ураження 31 об’єктів інфраструктури. За попередньою інформацією є загиблі та поранені серед цивільного населення, кількість жертв уточнюється.

11:10 Через негоду, технологічні порушення та бойові дії без світла в Україні 529 населених пунктів (учора було 456), повідомили в Міненерго. Через сильні пориви вітру без світла залишилися 60 населених пунктів. Найбільше - в Миколаївській та Одеській областях. Нині через погіршення погодних умов (сильний вітер, хуртовини) протягом дня можливі проблеми зі світлом на Київщині, Черкащині, у Чернігівській, Сумській, Кіровоградській областях.

10:40 Російські війська не відмовилися від намірів повторно окупувати Куп’янськ Харківської області, однак стратегічних успіхів на цьому напрямку ворог не має, розповів начальник служби зв'язків із громадськістю Сухопутних військ Збройних сил України Володимир Фітьо в ефірі телемарафону:

«Російські окупанти не відмовилися від своїх намірів ... вийти до міста Куп'янська, хочуть його повторно окупувати. На цій ділянці українські захисники відбили 4 атаки противника. Це поблизу Синьківки, Іванівки. Противник хоче вийти на межі населеного пункту Синьківка, для того, щоб розвивати свій подальший успіх у наступі на Куп’янськ.Ми бачимо, що активізується ворог попри втрати... в живій силі та в техніці, від планів своїх не відмовляється і намагається продавити українську оборону, знайти якусь слабину в обороні. Ворог використовує штурмові загони, які складаються з колишніх ув’язнених, військовослужбовців-штрафників, ведучи їх на так звані м’ясні штурми. Якихось стратегічних успіхів на даному напрямку в російських окупантів немає. На Бахмутському напрямку російські війська більше як три тижні активізувалися і намагаються повернути втрачені позиції. Українські оборонці перебували в активній обороні та за першої нагоди переходили до атакувальних дій, так само покращили свої тактичні положення. І зараз ворог намагається це все повернути собі назад. На цьому напрямку за добу відбито десять ворожих атак, загарбники використали проти Сил оборони 18 дронів-камікадзе та здійснили 508 артилерійських обстрілів. Знову ж таки, стратегічних успіхів у ворога немає.

10:15 Спікер парламенту Фінляндії Юссі Халла-ахо виголосив всю свою промову у Верховній Раді доброю українською мовою.

10:05 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

161,5% танків (з них 2,2% за минулий тиждень),

59,3% бойових броньованих машин (з них 0,6% за минулий тиждень),

171,3% автомобільної техніки (з них 2,7% за минулий тиждень),

255,6% артилерійських систем (з них 4,1% за минулий тиждень),

81,4% РСЗВ (з них 0,7% за минулий тиждень),

42,5% засобів ППО (з них 0,6% за минулий тиждень),

26,0% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

36,4% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:50 Оцінка ситуації на фронті станом на кінець минулої доби від OSINT-групи DeepState:

• Білоруський, Сіверський та Білгородський відтинки — без змін.

• Сватівський відтинок — росіяни наступають біля Лиману Першого та Синьківки. В останній намагаються закріпитися, бої тривають. На жаль, росіянам вдалося відновити втрачені позиції біля Іванівки.

• Бахмутський напрямок — ворог веде наступальні дії на околицях Хромового та по трасі з Бахмута на Іванівське. Тривають спроби ворога покращити своє тактичне положення біля Кліщіївки та Андріївки.

• Авдіївський відтинок — противник веде активні штурмові дії південніше Новокалинового, має частковий успіх. Ворог вів штурмові дії у Степовому, авангард зумів дійти до західних околиць села, але вдалі стабілізаційні заходи СОУ виправили ситуацію. Росіяни щонайменше один раз лізли до АКХЗ. Південніше фільтрувальної станції ворог мав частковий успіх. Така ж ситуація і на промці на півдні Авдіївки, росіянам вдалося просунутися. Ворог продовжує штурми північніше Водяного, в основному задіяна піхота. Щодня ворог лізе в Первомайське зі сторони Пісків і щодня успіху не має.

• Бердянський відтинок — без змін.

• Запорізький відтинок — важка ситуація південніше Роботиного. Важка для обох сторін.

• Таврійський відтинок — без змін. Росіяни продовжують бити КАБами та артою по Кринках, але морська піхота продовжує утримання плацдарму.

Ворог продовжує наступати на багатьох ділянках, більшість атак відбивається, але не всі. Останнім часом з'являється і позитивна для нас динаміка. Росіяни частіше йдуть у відкази, дещо частіше стали здаватися в полон, їм важче зібрати штурмові групи та їх вмотивувати. Але радіти зарано, так як загальна чисельність військ дозволяє мати стабільний потік особового складу штурмів позицій СОУ. Ворог на повному серйозі планував на день "єдінєнія" 4 листопада взяти Авдіївку.

09:45 Станом на 07:30 в Чорному морі російські кораблі на бойовому чергуванні відсутні, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

09:35 Вночі росіяни атакували з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ, РФ) 9-ма ударними БпЛА типу «Shahed». В результаті бойової роботи протиповітряною обороною Сил оборони України знищено 8 ворожих безпілотників «Shahed-131/136» (89%). За минулі сім днів росіяни атакували 111 ударними БПЛА, 97% з них знищено.

09:25 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• У ніч з 24 на 25 листопада російські війська завдали найбільший з початку повномасштабного вторгнення удар безпілотниками по Україні, використовуючи нову модифікацію іранських БПЛА "Shahed" 131/136. Речник ВПС України полковник Юрій Ігнат повідомив, що російські війська атакували Київ за допомогою нової модифікації безпілотників " Shahed" і зазначив, що ці безпілотники були чорного кольору та містили матеріал, який поглинає сигнали радарів, що ускладнює їх виявлення. Російські мілблогери так само стверджували, що російські війська вперше використали дрони "чорний геран" або "феран" (російська назва "шахедів") і стверджували, що ці дрони складніше виявити в нічному небі. 19 листопада іранські ЗМІ опублікували кадри, на яких іранський аерокосмічний університет науки і технологій Ашура презентує нову реактивну модифікацію дрона "Shahed-136" "Shahed-238". Представлений "Shahed-238" виявився чорного кольору, але невідомо, чи використовували російські війська модифікацію "Shahed-238" під час удару 25 листопада.

• Українські та російські війська продовжують боротися з проблемами, спричиненими системами радіоелектронної боротьби (РЕБ) на фронті. 23 листопада The Economist повідомив, що кращі російські системи РЕБ заважають українській розвідці, зв’язку та ударним можливостям. The Economist , посилаючись на західних експертів, заявив, що Росія приділяє "велику увагу" виробництву та розвитку ефективних засобів РЕБ і що Україні важко виробляти еквівалентні системи РЕБ і стійку до РЕБ зброю всередині країни. Головнокомандувач Збройних Сил України генерал Валерій Залужний у своєму есе "Сучасна позиційна війна та як її перемогти" оцінив, що українським військам необхідно запровадити необхідні процеси управління (С2) комплексами РЕБ, збільшити можливості виробництва РЕБ, оптимізувати взаємодію з волонтерськими організаціями, які постачають українським військам менші комплекси РЕБ, вдосконалюють заходи протидії РЕБ України та розробляють нові безпілотники з урахуванням РЕБ. 25 листопада Міністерство оборони України повідомило, що працює над розробкою варіантів безпілотників, більш стійких до російських систем РЕБ, і випускає успішні варіанти в значних масштабах. Російські джерела раніше, в червні 2023 року, приписували перевагу російським можливостям РЕБ для допомоги російським військам у боротьбі з українськими контрнаступальними операціями на півдні України. Однак російські джерела також неодноразово висловлювали занепокоєння та скарги щодо передбачуваних недоліків російських систем РЕБ. Російські джерела приписували українським наступам на південь від Бахмута у вересні 2023 року перевагу українських систем РЕБ та аеророзвідки та стверджували, що українські системи РЕБ значно порушували російський зв’язок на заході Запорізькій області у серпні 2023 року. 25 листопада ISW повідомила, що ефективність російських систем РЕБ є неоднаковою на всьому фронті, що дозволяє українцям продовжувати використовувати розвідувально-ударні комплекси безпілотників для зриву наступальних операцій Росії. Російські мілблогери неоднозначно оцінювали, яка сторона має «кращі» системи РЕБ, вказуючи на те, що ні Росія, ні Україна наразі не мають вирішальної переваги над іншою. Західна допомога на підтримку зусиль України щодо знищення, виведення з ладу або обходу російських систем РЕБ збільшила би здатність України точно вражати цілі поблизу фронту, перешкоджаючи просуванню Росії та створюючи умови для подальших українських наступальних операцій.

• Президент України Володимир Зеленський оголосив 25 листопада, що західні партнери України погодилися передати Україні військові кораблі для захисту українського зернового коридору в Чорному морі.

• Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що Росія не виконала угоди про експорт зброї до Вірменії, і запропонував альтернативну угоду, яка дозволить Росії зберегти зброю на тлі нещодавнього погіршення російсько-вірменських відносин. Пашинян запропонував скорочення непогашеної заборгованості Вірменії перед Росією в розмірі закупівлі зброї як рішення, можливо, як засіб зменшення економічних зв'язків Вірменії з Росією. Міністерство оборони Індії також повідомило про затримку постачання Росією ракетної системи С-400 через війну в Україні в 2022 році. Глава Федеральної служби з військово-технічного співробітництва РФ Шугаєв 14 серпня заявив, що Росія поставить Індії комплекс С-400 вчасно до кінця 2024 року.

• Внутрішня боротьба серед російських ультранаціоналістичних мілблогерів, ймовірно, посилена етнічною напруженістю, змусили відомого мілблогера закрити свій канал у Telegram. Нападки нібито з боку прихильників Кадирова відбуваються в період особливо високої етнорелігійної напруженості в Росії, і коли Кадиров все більше намагається підступитися та показати прихильність російського Путіна.

• Інші мілблогери пов'язують посилення протистояння між ультранаціоналістичними силами щодо війни в Україні з російською політикою та майбутніми президентськими виборами в Росії у 2024 році.

• Повідомляється, що російське військове командування ігнорує запити фронтових підрозділів щодо надання безпілотників.

• Міністерство реінтеграції України повідомило 24 листопада, що понад 13 500 українців повернулися в Україну з Росії через гуманітарний коридор у Сумській області з моменту його створення в липні 2023 року.

09:05 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів і обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ: