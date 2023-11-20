Розробники ChatGPT вимагають демісії ради директорів їхньої компанії OpenAI.

Інакше майже всі працівники компанії OpenAI погрожують звільнитися.

Майже всі працівники компанії OpenAI – розробника ChatGPT – підписали листа з вимогою демісії ради директорів, яка ухвалила рішення звільнити одного зі засновників компанії Сема Альтмана (Sam Altman) з посади генерального директора. Про це повідомила інформаційна аґенція Bloomberg.

Близько 700 із 770 співробітників OpenAI, які підписали листа, пригрозили звільнитися і перейти на роботу до головного інвестора компанії — корпорації Microsoft, якщо рада директорів не піде у відставку, а Альтман не буде відновлений на посаді. Керівництво Microsoft запевнило, своєю чергою, що для всіх працівників OpenAI знайдеться вакансія.

Підписанти листа заявили, що «не можуть працювати на людей, які не мають достатньої компетентності, розважливості та турботи про місію та співробітників компанії». «Ваш підхід поставив під загрозу всю нашу роботу та підірвав місію компанії», – йдеться у зверненні.

Альтмана було звільнено в п'ятницю, 17 листопада, рішення виявилося несподіваним для більшості співробітників та інвесторів компанії. Після різкої реакції інвесторів рада подала сигнал, що готова до повернення топ-менеджера.