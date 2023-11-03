Нічна атака дронами: є влучання у Львівській та Франківській областях.

У ніч проти п’ятниці, 3 листопада, Україна була атакована російськими дронами-камікадзе. Львівщині загрожувало 16 безпілотників, більшість із них знищено, однак є і влучання. Про це повідомив очільник ЛОВА Максим Козицький.

«На щастя, обійшлося без жертв та постраждалих. Була пожежа, її оперативно ліквідували. Дякую нашим воїнам протиповітряної оборони, які дуже професійно спрацювали у надскладних умовах, коли дрони летіли у кілька хвиль і часто змінювали напрямок руху», – написав голова ЛОВА.

Сталося влучання й у військовий об'єкт у Івано-Франківській області.

"Цієї ночі ворог атакував Україну дронами. 3 листопада 2023 року ворог намагався завдати удару по об’єктах критичної інфраструктури та військових об’єктах, застосувавши ударні безпілотники типу "Shahed-136/131". Атакував військовий об'єкт і на території Івано-Франківської області. На місце відразу прибули відповідні служби. Пожежу локалізовано", – повідомила голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук.

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко зазначив, що близько 6-ї ранку уламки безпілотника впали в Калуському районі.

Повітряну тривогу в Галичині цієї ночі було оголошено о 01:01, відбій – о 05:20. За даними Генштабу, в небі України зафіксували 38 ударних безпілотників типу Shahed-136/131 та одну керовану авіаційну ракету Х-59. 24 ударні дрони та одна ракета були збиті силами та засобами протиповітряної оборони.