Трампіст Майк Джонсон став новим спікером Палати представників США.

Він консеквентно виступав проти військової допомоги Україні.

Палата представників Конґресу США нарешті обрала собі нового очільника. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters. У середу, 25 жовтня, члени палати проголосували за 51-літнього республіканського конґресмена від штату Луїзіана Майка Джонсона (Mike Johnson). Вперше обраний у Конґрес 2016 року, він є найменш досвідченим спікером Палати за минулі десятиліття.

На загальному голосуванні у Палаті представників Джонсона підтримали 220 депутатів. За його суперника демократа Гакіма Джефріса було віддано 209 голосів. Один із конґресменів-республіканців – Деррік ван Орден (Derrick Van Orden) – на голосуванні не був присутнім. Для обрання спікера була потрібна підтримка 217 конґресменів.

Джонсон є активним прихильником колишнього президента США Дональда Трампа. Він, зокрема, очолював юридичний захист Трампа під час імпічменту в Палаті представників. Джонсон став відомим як автор невдалої апеляції 126 республіканців у Палаті представників з вимогою домогтися від Верховного суду скасування результатів президентських виборів 2020 року, на яких Дональд Трамп програв.

Президент США Джо Байден привітав нового спікера, визнавши, що у нього з Джонсоном є «реальні розбіжності з важливих питань», але запропонував «докладати взаємних зусиль, щоби знайти точки дотику скрізь, де це можливо».

Джонсона привітав з обранням також колишній президент США Дональд Трамп. «Він буде чудовим спікером Палати представників Конґресу, і ми були раді надати йому допомогу», – заявив Трамп.

Газета The Washington Post зазначає, що Джонсон є консеквентним противником допомоги Україні. Так, у травні 2022 року він голосував проти пакета допомоги Україні на суму близько 40 мільярдів доларів.

Нагадаємо, що третього жовтня Палата представників проголосувала за демісію республіканця Кевіна Маккарті з посади спікера. З того часу й до моменту обрання нового спікера Палата представників не могла займатися узгодженням бюджету, ухвалювати закони, зокрема щодо допомоги Україні й Ізраїлю.