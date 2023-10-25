Бібліотека Стефаника оцифрувала книжки НТШ за 1874–1913 роки.

 

Львівська національна наукова бібліотека України імені В. Стефаника днями запрезентує результати проєкту "Книжкова спадщина Наукового товариства імені Шевченка (1874–1913): цифрова колекція", який уможливила підтримка Українського культурного фонду.

 

 

Мова про оцифрування видань Наукового товариства імені Шевченка, що становлять національне надбання, створення цифрової колекції видань Товариства на сайті Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника та про надання можливостей користувачам вільно користуватися повнотекстовими копіями.

 

"Проєкт прагне привернути увагу до того, наскільки великою, тематично й типологічно неоднорідною є друкована спадщина Наукового товариства імені Шевченка, — наголошують у бібліотеці. — Її значний обсяг спонукав на цьому етапі обмежитися книгами, виданими між 1874 і 1913 роками, тобто упродовж першого і другого періодів діяльності Товариства. До того ж сканування, опрацювання й удоступнення цифрових копій супроводжувались низкою інших трудоємких технологічних процесів із виявлення і відбору примірників, розшивання книжкового блоку (за потреби), оформлення бібліографічної інформації в електронному каталозі, підготовки інформаційних повідомлень про окремі видання або видавничі серії на проєктній інстаграм-афіші та телеграм-каналі. Книжкові пам’ятки НТШ є свідчення розвитку наукового, літературного і видавничого процесів наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття. Ці книги та закладені в них сенси зберігають вагомий джерелознавчий і  ціннісний потенціал для розбудови українського суспільства". 

 

Загалом планують презентувати копії 500 друків, серед яких наукові та художні книги. Більшість із них уже можна переглянути на сайті Львівської національної наукової бібліотеки України ім. В. Стефаника.

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