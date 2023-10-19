Казахстан заборонив експорт електроніки до Росії.

Загалом під санкції потрапило 106 видів товарів

Казахстанська влада заборонила постачання 106 найменувань товарів до Росії. Про це повідомив інформаційний портал KazTAG. До переліку підсанкційної входить продукція, яку може бути використано для воєнних дій.

«Ми експортуємо всі товари, крім тих, що належать до царини війни – на них накладено обмеження. Це 106 найменувань товарів – їх експорт ми повністю заборонили», – заявив заступник міністра торгівлі та інтеграції Казахстану Кайрат Торебаєв.

Під заборону потрапили електрочіпи та різні електронні прилади. Здебільшого це товари іноземного виробництва. Торебаєв зазначив, що заборонено саме їхній експорт до Росії, а от імпорт з Росії дозволено, як і раніше.

Нагадаємо, що у травні часопис Der Spiegel, Центр з дослідження корупції та організованої злочинності (OCCRP) та видання «Важные истории» опублікували спільне розслідування, в якому йшлося про те, що Росія в обхід санкцій закуповує чіпи та безпілотники для війни в Україні через компанії в Казахстані.

Влада Казахстану стверджує, що повністю заборонила постачання до Росії товарів військового призначення з травня 2022 року, а для товарів подвійного призначення запровадила спеціальну сертифікацію та дозволи на вивіз. Водночас казахстанське МЗС визнало, що приватні фірми можуть займатися реекспортом заборонених товарів, але влада країни намагається припиняти такі поставки.