Росія погрожує ударами по цивільних супутниках.

Кремль застеріг США та їхні союзники, що використання космічних технологій для допомоги українській армії є «опосередкованою участю у збройних конфліктах».

Москва заявляє про свою готовність атакувати західні цивільні супутники, якщо вони використовуються проти Росії у війні з Україною. Про це повідомило інформаційне агентство РБК.

«Квазіцивільні західні супутники можуть виявитися законною ціллю для удару у відповідь… Ми послідовно привертаємо увагу міжнародної спільноти до цієї небезпечної тенденції, яка виходить за межі невинного використання космічних технологій, що чітко проявилася в ході подій в Україні. Очевидно, США та їхні союзники не зовсім усвідомлюють, що подібна діяльність фактично є опосередкованою участю у збройних конфліктах», – заявив журналістам директор департаменту з питань нерозповсюдження та контролю над озброєннями російського МЗС Володимир Єрмаков.

За словами Єрмакова, внаслідок дій західних країн «мирна космічна діяльність та соціально-економічні процеси на Землі зазнають невиправданих ризиків». Дипломат вважає, що «таке провокаційне застосування цивільних супутників» щонайменше викликає питання в контексті Договору про космос 1967 року, який передбачає «винятково мирне використання космічного простору, і потребує найсерйознішого засудження міжнародним співтовариством».

Нагадаємо, що в лютому цього року президентка та головна операційна директорка SpaceX Ґвінн Шотвелл (Gwynne Shotwell) заявила, що компанія має намір не допустити використання своїх супутників Starlink у військових цілях. За її словами, використання українськими військовиками інтернету для керування дронами виходить за межі угоди SpaceX з урядом України.