Жовтень у Львівській філармонії. Календар подій.

Жовтень у Львівській національній філармонії продовжується низкою музичних подій, і кожен відвідувач цього місяця знайде концерт собі до душі.

12 та 13 жовтня “Осінь чеської музики у Львові”. Відкрийте для себе музику чеських композиторів від доби бароко і класицизму до початку ХХ століття у компанії з найкращими співаками й інструменталістами. У програмі камерної серії «Осінь чеської музики у Львові» — твори, перевірені часом і прихильністю слухачів. Перлини чеської камералістики прозвучать у виконанні кращих українських солістів: Ірини Ключковської, сопрано, Ольги Шадріної-Личак, клавесин, Степана Сивохопа, гобой, Сергія Гаврилюка, барокова скрипка, Богдана Гаврилова, віолончель, а також струнного квартету “Фенікс”.

15 жовтня “Людкевич. Спадщина”

На концерті у виконанні Академічного симфонічного оркестру Львівської національної філармонії та диригента Володимира Сивохопа прозвучать знані та маловідомі симфонії велета галицької музики.

Симфонієта та чотири симфонічні поеми – «Пісня юнаків», «Наше море», «Наші гори» («Голоси Карпат»), «Танець кістяків».

Виконувані твори щонайбільше потребують перегляду оцінки й нового прочитання музикантами та слухачами, адже за шаблонними накинутими присвятами композитор філігранно закодував україноцентричний зміст.

20 жовтня “Чотирилисник надії”

Львівська філармонія представляє проєкт міжнародного партнерства з давнім другом Сімоном Камартіном. Відомий швейцарський диригент обрав програму із чотирьох творів чотирьох символічних авторів. Він каже: “У мене виникло враження, що ці прізвища означають чисте щастя, надію, любов і віру в добро. Вони мають важливе значення для виконавців, для слухачів, для світу музики, а отже і для людства.

Музика Моцарта розливається радістю і щастям; партитури Клусака і Ланюка є переконливими свідченнями високої цінності сучасної музики; а майстерна “Єнуфа” Яначека в досконалій формі проголошує, що смуток і трагедія можуть перетворитися на щастя і надію. Воістину – музика, як підбадьорлива чотирилиста конюшина у важкі часи”.

Цю програму представить Академічний симфонічний оркестр Львівської національної філармонії та солісти: Мар’яна Головко, сопрано, Оана Камартін, скрипка, Любов Войтович, альт, і диригент Сімон Камартін

21 жовтня “Спалах”

Синергія симфонічного оркестру та джазу на одній сцені на ексклюзивних концертах Академічного симфонічного оркестру INSO-Львів та джазової співачки Тамари Лукашової.

Виконавці за мету обрали подарувати слухачам позитивні емоції: “Нині хочемо потішити вас чудовою новиною, адже у жовтні оркестр INSO-Львів та співачка Тамара Лукашова подарують настрій справжнього джазового фестивалю слухачам Львова. Станьте свідками магії імпровізації, яка відбуватиметься в унікальному супроводі симфонічного оркестру. Приготуйтеся до щирих емоцій і рефлексій, які народжує музика, що лине від серця. Цей симфоджаз по-українськи ви не забудете ніколи”.

22 жовтня “Автостопом по музичній галактиці. Планета різних темпів”.

Традиційно в недільний обід філармонія чекає найменших шанувальників класичної музики. Триває серія дитячих концертів “Автостопом по музичній галактиці”!

“Автостопом по музичній галактиці” – це цикл інтерактивних музичних пригод Дзень-Бума та його друзів по музичній галактиці.

Протягом 10 концертів разом із Дзень-Бумом юні слухачі побувають на дивовижних планетах музичної галактики, де зможуть познайомитися з їхніми мешканцями й особливостями кожної з планет. Також перед кожним концертом об 11:00 на маленьких слухачів чекатимуть веселі інтерактиви з унікальним музичним реквізитом від Центру музичного розвитку “TEMPO”.

Другим пунктом призначення космічної подорожі Дзень-Бума стане дивовижна планета Різних Темпів, на яких юних мандрівників чекає маршрут дорогами, коліями, трасами планети, кожну з яких треба проїхати на відповідній швидкості.

29 жовтня “Пригоди дівчинки Веснянки”.

Дитячий балет, що завоював серця сотень маленьких слухачів, повертається!

“Пригоди дівчинки Веснянки” – унікальний балет відомої української композиторки Жанни Колодуб, написаний спеціально для дітей. Спільно з балетною школою-театром “L.Stage” готуємо особливу подію – дитячий балет. Чарівне яскраве дійство, яке окрім вишуканих костюмів, невагомої хореографії та прекрасної музики готує для глядачів ще багато сюрпризів. Ніхто краще не розповість казкову історію, ніж діти.

31 жовтня “Кармен”.

“Кармен”, одна із найпопулярніших опер всіх часів, – це захопливе зображення жінки, яка прагне кохання, але породжує одержимість і ревнощі. Заснована на сюжеті однойменної новели Проспера Меріме 1845 року, “Кармен” Бізе була новаторською за своїм реалізмом і швидко завоювала сцени. І сьогодні твір є невичерпним джерелом багатьох відомих арій і пісень, що не лишають байдужими. Тож на сцені філармонії лунатиме не лише музика, а й пройде сценічне дійство: запрошуємо відчути цю рідкісну атмосферу!

Цього разу музика Жоржа Бізе отримає нову інтерпретацію. Солісти Анна Шумаріна, Лілія Нікітчук, Роман Трохимук, Володимир Шинкаренко, Львівський камерний хор “Gloriа” та Академічний симфонічний оркестр Львівської національної філармонії на чолі з диригентом Володимиром Сивохопом підготували справжній сюрприз для львівської публіки!