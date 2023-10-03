Вірменія ратифікувала Римський статут.

Тепер Єреван змушений виконувати директиви МКС, зокрема щодо арешту Путіна.

 

 

Парламент Вірменії – Національні Збори – у вівторок, третього жовтня схвалив ратифікацію Римського статуту про Міжнародний кримінальний суд (МКС). Про це повідомив вірменський інформаційний портал News.am. Відтак вірменські правоохоронці будуть змушені, серед іншого, арештовувати підозрюваних за ордерами, які видає МКС. Одним із таких підозрюваних є президент Росії Володимир Путін.

 

За ратифікацію проголосували 60 депутатів від правлячої партії «Громадянський договір», 22 депутати від опозиції виступили проти, ніхто не утримався

 

Влада Вірменії неодноразово наголошувала, що ухвалила рішення про ратифікацію статуту після збройного конфлікту з Азербайджаном у вересні 2020 року. «Ми створюємо додаткові гарантії для Вірменії перед загрозою територіальної цілісності країни з боку заклятого ворога Азербайджану», – заявив у парламенті представник з міжнародних правових питань офісу прем'єрміністра Республіки Вірменія Єгіше Кіракосян.

 

Опозиція тривалий час бойкотувала обговорення питання ратифікації, заявляючи, що Римський статут не відповідає зовнішньополітичними інтересами Вірменії. Перед голосуванням секретар опозиційного блоку «Вірменія» Ацрвік Мінасян додав, що його ратифікація суперечить Конституції.

 

Оскільки схвалення Римського статуту означає, що теоретично під час візиту до Вірменії президент Росії Володимир Путін та дитяча омбудсменка Марія Львова-Бєлова можуть бути затримані у зв'язку з виданим МКС ордером на їхній арешт, Москва вкрай негативно відреагувала на ратифікацію. Речник Кремля Дмитро Пєсков назвав її «надзвичайно ворожим кроком» щодо Росії. Спікер Держдуми РФ В'ячеслав Володін написав у своєму Telegram-каналі, що ратифікація – це «непродумане, стратегічно хибне рішення, яке передусім створить проблеми Вірменії та її громадянам». 

 

Тим часом представники Європейської Унії привітали ратифікація Вірменією Римського статуту.

03.10.2023

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