Кліматичне моделювання показало, що коли Земля нагріватиметься, дощі ставатимуть зливами.

Глобальне потепління викликає в уяві багатьох картини посухи та пожеж, проте нове дослідження виявило, що більшість громад зіткнуться з сильними зливами при надмірній спеці та їх сукупними наслідками.

Масиви суші Землі зі зростанням температури мають більше шансів стати більш вологими, ніж більш сухими. У новому дослідженні науковці виявили, що в умовах зміни клімату екстремальні опади й аномальна спека ставатимуть частішими, суворішими та поширенішими навіть більше, ніж за сухих і спекотних умов.

При настанні волого-спекотних умов теплові хвилі спочатку висушують ґрунт і зменшують його здатність вбирати воду. Подальші дощі важче проникають у ґрунт і натомість стікають поверхнею, спричиняючи повені, зсуви та неврожаї.

"Ці комплексні кліматичні екстремуми привернули значну увагу в останні десятиліття через їх непропорційний тиск на сільськогосподарський, промисловий та екосистемний сектори – значно більший, ніж окремі екстремальні явища поодинці", – каже Хайджанг Ву, науковий співробітник Північно-Західного науково-технічного університету сільського та лісового господарства Китаю і провідний автор дослідження. Дослідження було опубліковане в журналі Earth's Future, що видається AGU і публікує міждисциплінарні дослідження про минуле, сьогодення і майбутнє нашої планети та її мешканців.

Команда використала низку кліматичних моделей для прогнозування комплексних кліматичних екстремумів до кінця століття, якщо викиди вуглекислого газу далі зростатимуть.

Вони виявили, що коли деякі регіони світу з підвищенням температури стануть сухішими (наприклад, Південна Африка, Амазонія і частина Європи), багато регіонів, у тім числі схід США, Східна і Південна Азія, Австралія і Центральна Африка, отримають більше опадів. Волого-спекотні екстремуми також охоплять більшу територію і будуть більш суворими, ніж сухо-спекотні катаклізми.

Збільшення частоти волого-спекотних екстремумів у 2050–2099 роках; для Галичини збільшення на 10%

Збільшення частоти сухо-спекотних екстремумів у 2050–2099 роках; для Галичини збільшення на 25%

У майбутньому волого-спекотні екстремуми стануть більш імовірними, оскільки здатність атмосфери втримувати вологу збільшується на 6–7% на кожен градус Цельсія підвищення температури. У міру нагрівання Землі тепліша атмосфера буде утримувати більше водяної пари – це означає, що більше води зможе випадати під час опадів.

У регіонах, які, ймовірно, сильно постраждають від екстремально високих температур, розташовано багато густонаселених районів, які вже схильні до геологічних небезпек, зокрема зсувів і селевих потоків, а також вирощують велику частину світових сільськогосподарських культур. Збільшення кількості сильних дощів і спеки може спричинити ще більше зсувів, загрожуючи місцевій інфраструктурі, тоді як повені й екстремальна спека можуть нищити врожай.

Багато частин світу вже переживають екстремальні вологі та спекотні погодні умови. У Західній Європі кліматичні умови призвели до смертоносних повеней 2021 року. Того літа рекордно високі температури висушили ґрунт. Невдовзі після цього на пересохлу поверхню полилися сильні дощі, спричинивши масові зсуви та повені, які змили цілі будинки, внаслідок чого загинуло понад дві сотні людей.

Збільшення кількості екстремальних волого-спекотних умов, подібних до умов європейських повеней 2021 року, створює потребу в нових підходах до кліматичної адаптації.

"Враховуючи той факт, що ризик комплексних волого-спекотних екстремальних катаклізмів в умовах потепління клімату є більшим, ніж комплексних сухо-спекотних екстремумів, у стратегії управління ризиками повинні бути включені ці волого-спекотні екстремумів", – сказав Ву.

Хоча теплові хвилі та сильні зливи можуть бути небезпечними самі собою, їх сукупний вплив може виявитися ще більш руйнівним. "Якщо ми проігноруємо ризик комплексних волого-спекотних екстремумів і не будемо вживати належних заходів завчасного реагування, наслідки для водної, продовольчої й енергетичної безпеки будуть немислимими", – каже Ву.

Xiaoling Su

As Earth heats up, rain pours down

AGU, 14.09.2023

Xiaoling Su, Haijiang Wu, Vijay P. Singh

Increasing Risks of Future Compound Climate Extremes With Warming Over Global Land Masses

Earth’s Future, 05.09.2023