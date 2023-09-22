29 вересня у Львові стартує фестиваль "Контрасти". Програма.

Із 29 вересня по 8 жовтня у Львові у 29-й раз відбуватиметься Міжнародний фестиваль сучасної музики “Контрасти”. Його тема — “Pulsus”. Цьогоріч у програмі 14 подій 10-денного маратону — знані колективи Львова, гості з Києва, Польщі й Німеччини, які приготували твори-перлини, що нечасто лунають навіть на наших сценах.

"Пульсує, запускає всі процеси і дає змогу відчувати життя на повну! Ми переконані, що так працює культура. Активізує небайдужих шукати в неосяжній глибині наших традицій і новаторства, нестримно креативити і досліджувати — однак залишаючись правдивим перед собою. Культура рухає світ з шаленою швидкістю, повнокровно тече у розмаїтому сьогоденні та змушує знайомитись з українським якнайскоріше. Саме на візіях українського фокусується сьогодні Львівська національна філармонія", — повідомляють організатори.

29.09/ 19:00. КОНТРАСТИ 29. ВІДКРИТТЯ ФЕСТИВАЛЮ

Відкриватиме фестиваль Національний ансамбль солістів “Київська камерата” і, звісно ж, майстерності цьому колективу не позичати, адже дуже часто саме він ставав першовиконавцем композицій наших сучасників. Програма пропонує зануритись у круговерть музичної України нашого часу: від Карабиця до Алмаші, Козаренка й Цепколенко, шістдесятників Грабовського та Сильвестрова, і — звісно ж — до особливого Станковича.

30.09/ 18:00. ВАЛЕНТИНУ СИЛЬВЕСТРОВУ – З ПОШАНОЮ

Валентин Сильвестров – це безперечно геній, композитор, один із найвідоміших українських митців у світі, з яким нам пощастило жити в один час. У День народження композитора, 30 вересня, піаністка Віоліна Петриченко разом із меццо-сопрано Лілією Нікітчук та Академічним симфонічним оркестром Львівської національної філармонії на чолі з Володимиром Сивохопом виконають низку творів Валентина Сильвестрова у Львівській національній філармонії, серед яких прем'єра — цикл “Пʼять мелодій на Новий рік”.

1.10/18:00. КОНТРАСТИ 29. ДІАЛОГ ЗІ СКОРИКОМ

На честь корифея новітньої української музики у 2021 році з’явився конкурс, що відзначає здобутки видатної школи геніального Скорика і заохочує композиторів писати більше й краще. Вже вдруге конкурс знайшов своїх переможців — майстерних, амбітних і по-особливому талановитих: Юрія Пікуша, Ренату Сокачик та Нікіту Іванченка. Виконають і твір лауреатки ІІ премії минулої едиції конкурсу, Надії Курінної. Провідником у всесвіт кожного автора стане Академічний симфонічний оркестр Львівської національної філармонії під орудою відомого польського диригента Вінсента Козловського. Солюватимуть незрівнянні Артем Полуденний, Назар Стець та Оксана Литвиненко.

2.10/19:00. КОНТРАСТИ 29. SILENZIO DAL DOLORE

Всім знайомий той момент мовчання від скорботи, тихих роздумів і задуми, елегійного споглядання й молитовності. Цей вечір на фестивалі присвячений істині, яка щохвилини тремтить у думках кожного українця. Заради нашого існування, музики й дитячого сміху, що далі звучать довкола, хтось щоденно віддає життя. Хтось — це наші героїчні захисники, чиї імена будуть викарбувані на граніті, а зараз пульсують гірким болем у наших серцях. У виконанні камерного оркестру “Віртуози Львова” музика Васкса, Пасічника, Станковича, Сіренко, Скорика, Фроляк та Гаврилець.

3.10/19:00. КОНТРАСТИ 29. БАРВІНСЬКИЙ & СКОРИК

Львів — місто, яке історія обрала для перетину шляхів та доль, на вулицях якого живуть легенди та спогади про його героїв та геніїв. Край, що береже спогади про патрона філармонії Мирослава Скорика та фенікса української музики Василя Барвінського. Без їхньої музики складно уявити й фестиваль “Контрасти”, на якому звучали повернені твори Василя Барвінського та прем'єри Мирослава Скорика. Програма четвертого концерту фестивалю є діалогом двох митців крізь призму виконання талановитими українськими музикантами: скрипалькою Наталією Гордєєвою, віолончелістом Максимом Римарем та піаністкою, солісткою філармонії Віоліною Петриченко.

4.10/19:00. КОНТРАСТИ 29. СЕСТРИ. МУЗИ

Вони показали, якою може бути музика Незалежності, яким багатим є її коріння, якими модерними, багатогранними та потужними зростають її плоди. Кажуть, що між рідними людьми є вищий ментальний зв'язок, музика сестер-композиторок Ганни Гаврилець та Богдани Фроляк – це пошук нових стежок в українській музиці, від її сакрального першопочатку, відлуння народних пісень рідного Прикарпаття до наднових композиторських експериментів.

5.10/17:00 КОНТРАСТИ 29. ПРЕПАРОВАНІ ЛАНДШАФТИ

Концертна зала Дому звуку (вул. Князя Романа, 6)

Організатори фестивалю впевнені, що саме звучання власного твору в професійному виконанні на великій сцені є необхідним для молодих композиторів поштовхом до творення.

Цього разу студенти-композитори випробовуватимуть поєднання препарованого фортепіано й електроніки. Початкова ініціатива зі створення цих творів зародилася в рамках курсу композиторських технік XXІ–XXI століть і поступово переросла у повноцінний творчий проєкт.

5.10/19:00. КОНТРАСТИ 29. АКАДЕМІЯ

Неперевершена гармонія камерної музики лунатиме 6 жовтня — це буде концерт-сплав мудрого досвіду і свіжих молодечих сил: відомий Львівський камерний оркестр "Академія" виступить із солістами нової генерації Станіславом Паращуком та Павлом Янушевським. Програма включає лише авангардні твори й прем’єри, що залишають слухачів у захваті: твори Коффлера, Скорика, Камінського, Керімова та Курилєвіча.

6.10/19:00. КОНТРАСТИ 29. CONCERTO GROSSO З ПОЗИТИВОМ

У проєкті Євгена Петриченка «Concerto Grosso з позитивом» фокусом уваги стане саме сьогодення, яке щомиті змінюється на краще завдяки особливим людям. Цих світлих людей легко розгледіти в суцільній темряві, адже вони є агентами змін та ініціаторами новацій у суспільстві. Вони — дерева, вони — творці, вони — пасіонарії. Цей проєкт — про творців прекрасного в часи жахливого, про світло в часи суцільної темряви, про позитив у часи тотального негативу. Виконавці — новостворений, але по-особливому професійний Liatoshynskyi Capella: Early Music Ensemble Національного будинку музики (Київ).

7.10. КОНТРАСТИ 29. ПУЛЬС-МАРАТОН

16:00 / KUNE / TOGETHER

Незважаючи на всі наші кордони та відмінності, всупереч усім течіям, ми є і завжди будемо разом ("Kune" на есперанто), щоб жити і ділити одну планету. Музика має надзвичайну здатність об'єднувати культури і торкатися людей, звідки б вони не походили. У програмі представлено один твір французького митця Арно Фільона, де поєднуються близько 50 мов. Вони взаємодіють, щоб оспівати наш світ, мир, сьогодення, любов чи смерть через тексти, в яких кожен знайде шлях до гармонійного "нас".

18:00 / ВАЛЕНТИН БІБІК: СОНАТИ Й ІНТЕРМЕЦЦО

Кажуть, що найкраще з новим містом може познайомити людина, яка це місто справді любить. Цього вечора «Контрасти» пропонують пізнати Харків через майстерність двох його митців: несправедливо забутого композитора минулого століття та піаніста, який досліджує музику рідного міста, — Валентина Бібіка та Максима Шадька.

19:30 / ІНТЕРМЕДІЯ

Передостанній концерт фестивалю взяв на себе найбільшу кількість світових прем'єр, а також візію максимально обʼємно представити музику останнього століття. Невипадково предметом програми стала мініатюра — символ років, коли часу стало надто мало, а інформації забагато, тож усе, навіть медитативний спокій, потребувало нового формату.

Ці короткі та різні емоційно пʼєси подібно до інтермедій у фугах: з'єднуватимуть або ж навпаки – розділятимуть, доповнюватимуть та заперечуватимуть погляди одна одної, залучатимуть вас до внутрішнього діалогу та пошуку відповіді на питання: як у цій багатоманітності віднайти своє?

Композитори: Лозова, Беріо, Дональд Юй, Хермоза, Мануляк, Сегін.

21:00/ DUO SONORO

Програми «Duo Sonoro» вже не вперше об'єднують цілковиті протилежності. Цього разу програма дуету — оригінальний та обʼємний погляд на музику другої половини ХХ століття. Якими були в ці роки Україна, Угорщина, Японія, Естонія, Польща, якими їх почули композитори, чиї імена згодом стали символами цих країн?

Композитори: Загорцев, Куртаґ, Сильвестров, Такеміцу, Іщенко, Тююр, Лютославський.

8.10 / 18:00. КОНТРАСТИ 29. ЗАКРИТТЯ ФЕСТИВАЛЮ. СИНЕРГІЯ

Пульс “Контрастів” — це синергія биття сердець Концертного залу імені Станіслава Людкевича. Усіх композиторів, твори яких прозвучали в програмах. Солістів, чиї інтерпретації виходили за межі слова “виконання”. Оркестрів, під егідою яких формувалися шедеври.

Академічний симфонічний оркестр INSO-Львів виступить на закритті «Контрастів» з особливою програмою. Цьогоріч до постійного гедлайнера фестивалю доєднається відома українська альтистка Катерина Супрун та польський диригент, один із найкращих у своєму поколінні, Вінсент Козловський.

Композитори: Пендерецький, Азарова, Щетинський, Козловський.