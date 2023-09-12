У США розслідують відмову Маска допомогти ЗСУ атакувати Крим.

Мільярдера викликали на закриті слухання у Сенаті.

Сенат Сполучених Штатів планує розслідувати діяльність SpaceX у зв'язку з тим, що генеральний директор цієї приватної космічної компанії Ілон Маск не дозволив українським військам використати мережу супутникового зв'язку Starlink для атаки на російський військово-морський флот в анексованому Росією Криму. Про це заявила сенаторка-демократка від штату Массачусетс, членкиня комітету збройних сил Елізабет Воррен (Elizabeth Warren).

«Конґресу необхідно розслідувати, що тут сталося, і чи ми маємо адекватні інструменти, щоб гарантувати, що зовнішня політика проводиться урядом, а не одним мільярдером», – цитує слова сенаторки інформаційна аґенція Bloomberg. За даними аґенції, Маск разом із керівниками інших великих технологічних компаній 13 вересня візьме участь у закритих слуханнях у Сенаті.

Елізабет Воррен також закликала Пентаґон дослідити свої контракти зі SpaceX. Її позицію підтримав голова сенатського комітету зі збройних сил, демократ Джек Рід (Jack Reed). Він висловив стурбованість ситуацією, вказавши, що зазвичай супутники контролюють уряди, а рішення щодо їхньої роботи ухвалюють президенти. Сенатор визнав, що відбулися дуже позитивні зміни, коли SpaceX знизила вартість доступу до космосу, в тому числі для ракетних запусків, які сприяють національній безпеці США. «Але за ним (Маском – ред.) не може бути останнє словом, коли справа стосується національної безпеки», — заявив Рід.

Нагадаємо, що завдяки Ілонові Маску Україна отримала доступ до Starlink майже відразу після російського збройного вторгнення. До липня 2023 року Київ отримав понад 42 тисячі терміналів Starlink.

Ситуація, яка викликала невдоволення сенаторів, сталася минулого року. Про неї стало відомо з біографії Ілона Маска, яку було опубліковано 12 вересня. Біограф мільярдера Волтер Айзексон (Walter Isaacson) передає слова Маска: «Був екстрений запит від державних органів щодо активації Starlink на всьому шляху до Севастополя. Очевидним наміром було потопити більшу частину російського флоту, яка стояла на якорі. Якби я погодився на їхній запит, тоді SpaceX став би явним співучасником великої війни та ескалації конфлікту». Маск стверджував, що ухвалив рішення не вмикати інтернет поблизу берегів Криму, бо побоювався, що Росія завдасть удару у відповідь ядерною зброєю, оскільки така думка у нього склалася після розмов «з високопоставленими російськими чиновниками», йдеться в книзі. Маск наголосив, що Starlink не був задуманий «для участі у війнах».