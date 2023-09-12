СБУ викрила агента ФСБ, який шукав коригувальників для російських ударів по Львову.

СБУ викрила агента ФСБ, який, перебуваючи у виправній колонії, шукав коригувальників для російських ударів по Львову, а також інформаторів, які б фіксували рух військової техніки на Львівщині. ФСБ завербувала 48-річного українця в соцмережі "Одноклассники", де він підтримував російську збройну агресію.

Фрагменти переписок затриманого агента ФСБ

Як повідомило управління СБУ у Львівській області, кіберфахівці спецслужби викрили агента ФСБ, який, відбуваючи покарання у виправній колонії Львівщини, сприяв у підготовці повітряної атаки РФ на військову та критичну інфраструктуру області.

Фрагменти переписок затриманого агента ФСБ

Серед основних цілей росіян були пункти транзитного базування важкого озброєння ЗСУ та місцеві теплоелектростанції. Додатково ворожий агент мав завдання підшукати людей, які б фіксували можливе пересування військової техніки в прикордонній зоні Львівщини.

Фрагменти переписок затриманого агента ФСБ



Для збору інформації, а також наведення російських ракет і дронів на українські об’єкти фігурант намагався створити власну мережу інформаторів. До неї в’язень хотів залучити своїх близьких родичів і знайомих "на волі". Всю отриману від них розвідінформацію російський агент мав передавати своєму куратору з ФСБ.

За кожне виконане завдання ворожа спецслужба обіцяла від однієї до п’яти тисяч доларів США. Сума залежала від важливості українського об’єкта.

Фрагменти переписок затриманого агента ФСБ



Співробітники СБУ своєчасно заблокували підривну діяльність російського агента і тим самим зірвали плани агресора з підготовки нової серії ударів по регіону. За даними слідства, зловмисником виявився 48-річний місцевий житель, який з 2019 року відбуває покарання за вчинення тяжкого злочину.

Фрагменти переписок затриманого агента ФСБ



У поле зору ФСБ чоловік потрапив через свої коментарі на підтримку збройної агресії РФ проти України, які викладав у "Одноклассниках". Потім російська спецслужба провела дистанційне вербування в’язня під виглядом його знайомства з громадянкою Росії.

Під час обшуку у фігуранта вилучено прихований мобільний телефон, який він використовував для комунікації з ФСБ. Наразі слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за п’ятьма статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 1 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками);

ст. 436 (пропаганда війни);

ч. 2 та ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

Зловмисникові загрожує довічне позбавлення волі.



