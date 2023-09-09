У Балтиці розпочалися навчання НАТО Northern Coasts.

Командувач ВМС Німеччини назвав їх «сигналом Москві».

 

 

У суботу, дев’ятого вересня, біля берегів Латвії та Естонії розпочалися військово-морські навчання НАТО під назвою Northern Coasts 2023. Про це повідомив новинний телеканал N-TV із покликом на заяву ВМС Німеччини, під командуванням яких проходитимуть маневри. Вони триватимуть до 23 вересня.

 

У навчаннях задіяно близько 3200 військовослужбовців, 30 кораблів та підводних човнів, 15 літаків із 14 країн – членів НАТО. Окрім держав, які мають безпосередній вихід до Балтійського моря, в них беруть участь військовики з Італії, Франції, Канади та США. Вперше Northern Coasts базуватиметься на сценарії оборони Північноатлантичного альянсу.

 

Головком ВМС Німеччини віцеадмірал Ян Крістіан Каак (Jan Christian Kaack) дав зрозуміти, що в рамках навчань відпрацьовуватимуть спільні дії щодо відбиття евентуального російського нападу в реґіоні. «Ми надсилаємо Росії чіткий сигнал про нашу пильність», – заявив він перед початком навчань. При цьому віцеадмірал наголосив, що «надійне стримування має включати в себе і здатність атакувати».

 

За словами німецького адмірала флотилії Стефана Гайша (Stephan Haisch), найбільшою проблемою у таких багатонаціональних маневрах є оперативна сумісність такої кількості підрозділів з 14 країн. «Той факт, що ми всі дійсно можемо тренуватися разом, що ми можемо спілкуватися один з одним, що у нас однакова картина ситуації – це буде найбільшим викликом», – зазначив Гайш. 

 

Командувач ВМС Латвії Маріс Поленцс (Maris Polencs) заявив, що напад Москви на Україну призвів до переоцінки потенційних загроз. Він наголосив на необхідності інвестувати більше часу та грошей в обладнання та розвиток навичок.

 

У рамках маневрів біля прибережних районів Латвії й Естонії проводитимуть навчальні десантні операції та завдання ударів кораблів по наземних цілях, а також дії щодо залагодження безпеки морських шляхів на Балтиці.

 

Напередодні в порт Риги прибув десантно-гелікоптерний корабель-док LPD-19 Mesa Verde ВМС США зі залогою з 800 американських морських піхотинців.

09.09.2023

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