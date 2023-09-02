800 тисяч років тому популяція наших предків впала зі ста до однієї тисячі, людство було на грані невиникнення.

 

Нині на планеті налічується понад 8 мільярдів людей. Наш вид домінує у ландшафтах Землі, наша діяльність призводить до зникнення великої кількості інших видів. Однак якби дослідник подивився на світ десь між вісім а дев'ять сотень тисяч років тому, картина була би зовсім іншою. Археологи й антропологи ще раніше відзначали, що на межі між раннім і середнім плейстоценом (приблизно 800 тисяч років тому) вони знаходять дуже мало людських скам'янілостей – і тепер цьому є пояснення.

 

 

Використовуючи новий аналітичний інструмент, що дає змогу визначити розмір групи предків сучасних людей на основі різноманітності генетичних послідовностей, які спостерігаються у їхніх нащадків, – модель під назвою FitCoal (Fast infinitesimal time coalescent process – швидкий часово нескінченно малий процес коалесценції) науковці зі Східно-Китайського педагогічного університету з колегами з римського Університету Сапієнца та Техаського університету проаналізували сучасні геномні послідовності 3154 людей з десяти африканських і 40 неафриканських популяцій. Їхні результати показують, що предки людини в Африці пройшли через серйозну популяційну кризу: зі стотисячної глобальної популяції майже 99% вимерли; на інших континентах такого разючого демографічного падіння дослідження не зафіксувало. Причиною кризи називають значне похолодання клімату, що спричинило посуху в Африці.

 

 

 

Ця демографічна горловина в Африці тривала приблизно 117 тисяч років: орієнтовно від 930 тисяч до 813 тисяч років тому – і поставила наших долюдських предків на крок від вимирання (тоді було лишилося приблизно лиш 1280 осіб – точніше, здатних розмножуватися осіб). Оцінюється, що через цю горловину в епоху раннього та середнього плейстоцену могло бути втрачено 65,85% поточного генетичного різноманіття, і тривалий період людство перебувало на межі невиникнення.

 

Але саме ця горловина, схоже, сприяла утворенню нашого виду, коли дві хромосоми предків зійшлися, щоб утворити те, що зараз відомо як хромосома 2-а у сучасних людей. Так потенційно було виявлено останнього спільного предка денисовців, неандертальців і сучасних людей (Homo sapiens: всі сучасні представники родини гомінідів мають по 24 пари хромосом, за винятком людини, у яких їх 23, а також вимерлих неандертальців – що пояснюється тим, що 2-а хромосома виникла в результаті фузії двох хромосом предків).

 

Препринт цієї роботи був опублікований два роки тому, але тепер стаття завдяки рецензуванню і, як наслідок, публікації в Science стала цілком валідною.

 

 

Ситуацію, коли чисельність популяції різко скорочується, називають "горловиною".

 

Нововідкрита горловина не єдина – людству вдалося прослизнути крізь неї кілька разів. Дослідження американських науковців 2010 року показало, що приблизно 1,2 мільйона років тому залишилося біля 18,5 тисячі (найбільш імовірний діапазон – від 10 до 26 тисяч) наших предків.

 

Опубліковане 2008 року в American Journal of Human Genetics дослідження припустило різке і теж тривалістю біля ста тисяч років – від 150 тисяч до 50 тисяч років тому – скорочення homo sapiens приблизно до десятка тисяч осіб у двох ізольованих реґіонах Африки.

 

 

 

02.09.2023

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