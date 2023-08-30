Лиш мете згадувати, що приходила

Люба-Параскевія СТРИНАДЮК

З ГУЦУЛЬСЬКИХ ЕТЮДІВ

 

 

Тета Катерина все приходила до нас у Блихавий, йшла з Змієнского через Футівку й лиш показувалася у нас в Берді, з торбиною пасмистою в руці, в якій завше щось несла – пригисне для дітей. Ніколи не приходила без гостинців – і то гойних.

 

Часом лишалася в нас ночувати – на другий день вела далі свою дорогу, йшла від нас з Блихавого в Пидкринту до свóї фамілії, аби набутися з усею ріднею, поуважити кожного, поки ще дужя, поки ще бізивна.

 

Дрібонько заплетене волосся у дві тугі косі, злучені ззаду ободисто, делікатно оправлені черленою ясною волічкою, чорне, блискуче волосся, аж хотілося доторкнутися, погладити, м’яке і сяюче, із запахом любистку ароматного.  

 

У довгій гуцульській сорочці з вуставками на рукавах, туго підперезана тканою барвистою попружкою, в запасці верховинській, тканій сухозліткою й тонкою, твердо пряденою вовняною ниткою, в поперечні темнобарвні смуги, спереду – зелений єсний чічкатий фартух, що звільна розвівався на вітру: йшла до рідні святкововбрана, вже вбирею пишною засвідчуючи свою любов і шану, як гинула всіх видіти, з усіма набутися.  

 

– Тра’ си файно збирати, в шонайкрашше, ‘би оку було любо подивитиси, ни надивитиси. 

 

Сиділи з татом за столом, тато грав на скрипці, тета співала, фист любила скрипочку, ловилася й співала за нею легко й плавко, не збиваючись з мелодії, добре вміла: а скрипочка из липочьки, а струни – з барвінку. Їк зайграю, заспіваю, чути на Вкраїнку.  

 

Як верталася з Пидкринти від родаків, повертала до нас на зворотному шляху, брала когось з собою у Змієнский. Аби теті не скучно було йти через Футівку т’хакі. ‘Би було до кого по дорозі заговорити, обізватися д’кому. А завтра собі, дитинко, пидеш из Змієнского до школи, лиш збіжиш горбичьком у Річки.

 

Переходили з Філипивки в Футівку через потік бистрий гірський, води гикáли, клекотали, гримлячи і бурхаючи бурно й поривно, тета брала мене під паху й переносила через потік шумливий, переступаючи з каменя на камінь метко і вдатно. Я дивилася вниз на води бурхливі – й бадьорі краплі з потоку гінкого підстрибували борзо, порскали мені радісно і стрімко в лице.    

 

Вже досвітком ватерка горіла в печі, потріскуючи й просвічуючи надранню тіняву сонливу, на столі парувала кулеша, тепла і сонячна, пахло топленим маслом, тета Катерина лагодила що зашнідати израня й харчунок з собою до школи.  

 

 

30.08.2023

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
Паралельно зі святами
Юрко ТИМЧУК
Злети Магучіх і Усика ще більше підняли настрій співвітчизникам після приземлення Пріґожина й Уткіна. Огляд подій тижня в Україні.
29.08.23 | | Україна
552-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни вели безуспішні наступальні дії на Мар'їнському напрямку (в районі Мар’їнки): за минулу добу відбулося 32 бойові зіткнення. Збройні Сили України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку.
29.08.23 | | Україна
Благодійна вистава «Сніг у Флоренції» 
30 серпня о 19:00 у Львові в храмі Гробу Господнього, що є нижнім храм Софії Премудрості Божої (вул. Козельницька, 2а) відбудеться благодійний показ вистави «Сніг у Флоренції» Шкільного театру УКУ « На Симонових стовпах».
28.08.23 | | Штука
551-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни вели безуспішні наступальні дії на Лиманському, Бахмутському та Мар'їнському напрямках: за минулу добу 34 бойових зіткнень. Збройні Сили України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку
28.08.23 | | Україна
550-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни вели безуспішні наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках: за добу більше 40 бойових зіткнень. ЗСУ продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку
27.08.23 | | Україна
Сакральна жертва
Віталій Портников
Кожний тоталітарний режим починає з чужих і потім упевнено знищує «своїх». Можна сказати, що Путін йде ва-банк. Але ніякого іншого виходу в нього однаково немає.
27.08.23 | | Дискурси
Колодязь
Іван Банах
Тунель до Інституту безсмертя і космічної етики: важкий рок, коротка боротьба, стлумлений крик, хрип; останні агональні судоми. Світло.  
26.08.23 | | Минуле
Війна конотопського підлітка
Завтра, 27 серпня, до Львова приїде акторський тандем Руслана Горового й Дмитра Усова із виставою про війну «Чуваки не святкують, або Ukrainian» режисера Максима Голенка, теперішнього очільника Національного театру ім. Марії Заньковецької.
26.08.23 | | Штука

© 2023 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.