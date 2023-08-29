У Чилі сімох колишніх військовиків засудили за вбивство співака Віктора Хари.

Один зі засуджених наклав на себе руки вже після винесення вироку.

 

 

Верховний суд Чилі виніс остаточний вирок у справі про затримання, тортури та вбивство співака Віктора Хари (Victor Jara) у 1973 році. Про це повідомила чилійська газета Publimetro. Шістьох колишніх військовиків віком від 73 до 85 років засуджено до 25 років. Ще одного обвинуваченого, колишнього офіцера, засуджено до восьми років ув'язнення за приховування вбивств і викрадень.

 

Один зі засуджених – 87-річний бригадир Ернан Чакон Сото (Hernán Chacón Soto) – застрелився у власному помешканні. Це сталося у момент, коли до нього прибув поліційний конвой, щоб відпровадити до в’язниці Punta Peuco. Чакон попросив поліціянтів дозволити йому сходити за ліками. Скориставшись моментом він взяв свій пістолет і пустив собі кулю в скроню.

 

40-річний Віктор Хара був членом Комуністичної партії Чилі. Музикант був заарештований і вбитий у перші дні військового перевороту Авґусто Піночета через свою підтримку поваленого президента Сальвадора Альєнде. Разом з ним було вбито 33-річного юриста Літтра Кіроґа (Littré Quiroga), який очолював при Альєнде пенітенціарну службу Чилі.

 

Хара та Кіроґа були серед десятків тисяч затриманих путчистами, які утримувалися на стадіоні Сантьяго (перейменований на честь Хари). Вони були відокремлені від інших ув'язнених і застрелені у роздягальні стадіону. У тілі Хари було виявлено 44 кулі, у тілі Кіроґи – 23. Перед вбивством їх тортурували, про що свідчать десятки зламаних кісток. Пізніше їхні тіла викинули біля цвинтаря в передмісті Сантьяго.

 

Заява про вбивство Хари була подана владі у 1978 році, про вбивство Кіроґи – у 1987-му. Справи десятиліттями не розслідувалися, поки 1998 року Ауґусто Піночета не було заарештовано в Лондоні на запит іспанського слідчого.

29.08.2023

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