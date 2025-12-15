Президентом Чилі обрано ультраправого політика.

Це сталося вперше після демісії Авґусто Піночета.  

 

 

Керівник ультраправої Республіканської партії 59-річний Хосе Антоніо Каст (Jose Antonio Kast) здобув переконливу перемогу в другому турі президентських виборів у Чилі, який відбувся в неділю, 14 грудня. Він обійшов кандидатку від Комуністичної партії 51-річну Жаннет Хару (Jeanette Jara), яка репрезентувала правлячу коаліцію. Про це повідомляє інформаційна агенція Reuters.

 

За результатами підрахунку майже 100 відсотків виборчих бюлетенів, за Каста проголосували 58% громадян країни, які взяли участь у виборах. Жаннет Хару підтримали 42%. 

 

Хосе Антоніо Каст зумів здобути перемогу на президентських виборах щойно з третьої спроби. Він заступить на посаді чинного голову держави, 39-річного лівого ліберала Ґабріеля Боріча (Gabriel Boric). Експерти зазначають, що президентство Каста може призвести до найрізкішого повороту вправо з часів закінчення військової диктатури Авґусто Піночета в Чилі 1990 року. Каст, до речі, відкрито вихваляв колишнього чилійського диктатора. У своїй передвиборчій кампанії він обіцяв співвітчизникам подбати про безпеку, вирішити питання імміґрації та злочинності.

 

Каст також є шанувальником Дональда Трампа, який, ймовірно, стане його близьким союзником. Політичні програми обох політиків доволі схожі. Каст, зокрема, пообіцяв побудувати стіну на непрозорому кордоні Чилі з Перу та Болівією, створити в'язниці суворого режиму та влаштувати масові депортації нелегальних міґрантів, багато з яких походять з Венесуели.

 

У своїй першій промові перед прихильниками після оголошення результатів виборів Каст заявив: «Чилі знову буде вільним від злочинності, вільним від страждань, вільним від страху. Злочинці, правопорушники – їхнє життя зміниться. Ми будемо їх шукати, знаходити, судити, а потім ув’язнювати».

 

Хосе Антоніо Каст народився у Сантьяго, вивчав право у місцевому католицькому університеті та займається політикою вже 30 років. Під час своєї політичної кар'єри він, зокрема, виступав за заборону абортів, а також проти екстреної контрацепції, розлучень, одностатевих шлюбів та евтаназії.

 

15.12.2025

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
"Наше Різдво" в Національному музеї у Львові
Понад шість віків розвитку традиції, що подала феномен національної художньої культури – візуальні образи українського Різдва. Це розповідь про те, як у трьох суспільних середовищах – Храм, Дім, Соціум – реалізуються та взаємодіють духовність, віра, народна звичаєва культура.
15.12.25 | | Штука
Павутиння строф, мерехтіння слів, фонічні симфонії Василя Махна
Ігор Набитович
Висунута на Шевченківську премію «Схима» Василя Махна є особливим підсумком його мистецького ужинку
12.12.25 | | Штука
Прокрустове ложе ідентичності
Тарас Прохасько
Обираєш ідентичність або не цілком притомно отримуєш її спадщину – отримуєш усі вияви насильства, які саме на цю ідентичність злітаються...
11.12.25 | | Дискурси
Культура як мова солідарності
Мистецтво, на жаль, не здатне самотужки зупинити ракети, але його мета в іншому. Мистецтво — це символ добра і людяності, яку ми прагнемо зберегти попри все. Справжня сила, яку ми не маємо права втрачати, криється саме в акті творення та бажанні ділитися світлом.
11.12.25 | | Штука
Портрет кир Андрея Шептицького роботи Нестора Кисілевського
Любов Волошин
Детективна історія гіпсового погруддя владики та драматична доля автора твору.
11.12.25 | | Минуле
Трамвайний залік
Юлія Баір
Цікаво, чи ШІ навчиться імітувати "подекуди недолугі, зате очевидно власні думки й інтерпретації"? Зімітувати рішення Федора Дисака йому точно не вдалося б. In memorium.
11.12.25 | | Галичина
Музика вільних звучить
12-14 грудня у Львові відбудеться XXV фестиваль сучасної імпровізаційної музики Jazz Bez. У програмі — виступи Мар’яни Садовської та проєкту VESNA й польсько-кубинського колективу; арфістки Аліни Бжезінської; польського гурту Ninja Episkopat.
10.12.25 | | Штука
А що, як Польща є країною проросійською?
Пауліна Сєгень
Менш чи більш дискретна проросійськість у політиці вже не є табу, хоча ще три роки тому вона здавалася немислимою
10.12.25 | | Дискурси

© 2025 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.