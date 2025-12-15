Президентом Чилі обрано ультраправого політика.

Це сталося вперше після демісії Авґусто Піночета.

Керівник ультраправої Республіканської партії 59-річний Хосе Антоніо Каст (Jose Antonio Kast) здобув переконливу перемогу в другому турі президентських виборів у Чилі, який відбувся в неділю, 14 грудня. Він обійшов кандидатку від Комуністичної партії 51-річну Жаннет Хару (Jeanette Jara), яка репрезентувала правлячу коаліцію. Про це повідомляє інформаційна агенція Reuters.

За результатами підрахунку майже 100 відсотків виборчих бюлетенів, за Каста проголосували 58% громадян країни, які взяли участь у виборах. Жаннет Хару підтримали 42%.

Хосе Антоніо Каст зумів здобути перемогу на президентських виборах щойно з третьої спроби. Він заступить на посаді чинного голову держави, 39-річного лівого ліберала Ґабріеля Боріча (Gabriel Boric). Експерти зазначають, що президентство Каста може призвести до найрізкішого повороту вправо з часів закінчення військової диктатури Авґусто Піночета в Чилі 1990 року. Каст, до речі, відкрито вихваляв колишнього чилійського диктатора. У своїй передвиборчій кампанії він обіцяв співвітчизникам подбати про безпеку, вирішити питання імміґрації та злочинності.

Каст також є шанувальником Дональда Трампа, який, ймовірно, стане його близьким союзником. Політичні програми обох політиків доволі схожі. Каст, зокрема, пообіцяв побудувати стіну на непрозорому кордоні Чилі з Перу та Болівією, створити в'язниці суворого режиму та влаштувати масові депортації нелегальних міґрантів, багато з яких походять з Венесуели.

У своїй першій промові перед прихильниками після оголошення результатів виборів Каст заявив: «Чилі знову буде вільним від злочинності, вільним від страждань, вільним від страху. Злочинці, правопорушники – їхнє життя зміниться. Ми будемо їх шукати, знаходити, судити, а потім ув’язнювати».

Хосе Антоніо Каст народився у Сантьяго, вивчав право у місцевому католицькому університеті та займається політикою вже 30 років. Під час своєї політичної кар'єри він, зокрема, виступав за заборону абортів, а також проти екстреної контрацепції, розлучень, одностатевих шлюбів та евтаназії.