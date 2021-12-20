Представника нових лівих обрано президентом Чилі.

Ґабріель Боріч переміг Антоніо Касто – представника прихильників Авґусто Піночета.

У неділю, 19 грудня, в Чилі відбувся другий тур президентських виборів. Обраним главою держави став 35-річний депутат Ґабріель Боріч (Gabriel Boric), який прийшов у політику зі студентських рухів.

Як повідомила чилійська газета La Tercera з покликом на Виборчу службу республіки, за підсумками підрахунку майже 100% бюлетенів, за кандидата від лівої коаліції «Схвалюю гідність» (Apruebo Dignidad), якого після першого туру виборів також підтримали найбільші опозиційні ліві та центристські партії, проголосувало 55,87% виборців. Його суперник, ультраконсертивативний політик Хосе Антоніо Каста (José Antonio Kast), якого, окрім його коаліції правих партій, підтримував правлячий правоцентристський альянс «Чилі, вперед!» (Chile Vamos!), отримав 44,19% голосів. Електоральна фреквенція становила 55,6%.

Боріча з перемогою вже привітав чинний глава держави Себастьян Піньєра (Sebastián Piñera), який брав участь у першому турі виборів. Він закликав новообраного президента «виявити мудрість і розсудливість» під час управління республікою. Президента-електа привітали також лідери низки країн Латинської Америки.

«Часи, які настануть, будуть непростими. Нам доведеться зіткнутися з соціальними, економічними та медико-санітарними наслідками найгіршої пандемії, яку наша країна переживала за понад століття. Це буде важко, безперечно, але ми будемо рухатися вперед короткими, але твердими кроками, навчаючись на своїй історії», – заявив Боріч під час свого першого виступу як президента-електа.

Інавґурація нового глави держави відбудеться щойно 11 березня 2022 року. Боріч стане наймолодшим президентом в історії країни – на момент вступу на посаду йому виповниться 36 років.

У 2011 році Боріч був одним із лідерів масових студентських протестів проти чинної системи платної вищої освіти. У 2013 році його було обрано до Палати депутатів як незалежного кандидата. Найбільше виборців Боріча серед молоді віком до 30 років.

Однією з головних передвиборчих обіцянок кандидата стала боротьба зі соціальною нерівністю. У ході кампанії він пропонував збільшити збори з гірничодобувної промисловості (Чилі – найбільший постачальник міді на світові ринки), запровадити податок на розкіш та відмовитися від системи приватних пенсійних фондів. Він також виступає за загальну безкоштовну освіту та леґалізацію абортів.