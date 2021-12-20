Представника нових лівих обрано президентом Чилі.

Ґабріель Боріч переміг Антоніо Касто – представника прихильників Авґусто Піночета.

 

 

У неділю, 19 грудня, в Чилі відбувся другий тур президентських виборів. Обраним главою держави став 35-річний депутат Ґабріель Боріч (Gabriel Boric), який прийшов у політику зі студентських рухів.

 

Як повідомила чилійська газета La Tercera з покликом на Виборчу службу республіки, за підсумками підрахунку майже 100% бюлетенів, за кандидата від лівої коаліції «Схвалюю гідність» (Apruebo Dignidad), якого після першого туру виборів також підтримали найбільші опозиційні ліві та центристські партії, проголосувало 55,87% виборців. Його суперник, ультраконсертивативний політик Хосе Антоніо Каста (José Antonio Kast), якого, окрім його коаліції правих партій, підтримував правлячий правоцентристський альянс «Чилі, вперед!» (Chile Vamos!), отримав 44,19% голосів. Електоральна фреквенція становила 55,6%.

 

Боріча з перемогою вже привітав чинний глава держави Себастьян Піньєра (Sebastián Piñera), який брав участь у першому турі виборів. Він закликав новообраного президента «виявити мудрість і розсудливість» під час управління республікою. Президента-електа привітали також лідери низки країн Латинської Америки.

 

«Часи, які настануть, будуть непростими. Нам доведеться зіткнутися з соціальними, економічними та медико-санітарними наслідками найгіршої пандемії, яку наша країна переживала за понад століття. Це буде важко, безперечно, але ми будемо рухатися вперед короткими, але твердими кроками, навчаючись на своїй історії», – заявив Боріч під час свого першого виступу як президента-електа.

 

Інавґурація нового глави держави відбудеться щойно 11 березня 2022 року. Боріч стане наймолодшим президентом в історії країни – на момент вступу на посаду йому виповниться 36 років.

 

У 2011 році Боріч був одним із лідерів масових студентських протестів проти чинної системи платної вищої освіти. У 2013 році його було обрано до Палати депутатів як незалежного кандидата. Найбільше виборців Боріча серед молоді віком до 30 років.

 

Однією з головних передвиборчих обіцянок кандидата стала боротьба зі соціальною нерівністю. У ході кампанії він пропонував збільшити збори з гірничодобувної промисловості (Чилі – найбільший постачальник міді на світові ринки), запровадити податок на розкіш та відмовитися від системи приватних пенсійних фондів. Він також виступає за загальну безкоштовну освіту та леґалізацію абортів.

20.12.2021

До теми

Поширити
Збруч
Нові докази існування тетранейтронів
Експеримент засвідчує існування частинок з чотирма нейтронами.
19.12.21 | | Наука
Не без мандаринів
Юлія Баір
Найперше й найбільше хотілося мандаринів. Їх чекала цілий рік, згадуючи чудесний аромат і піддатливу м’якість мандаринової шкірки, яка розбризкувалась довкола мікрокраплинками духмяної ефірної олії. Змивати ту олійну плівку не хотілося ні вдома, ні в школі, ні в гостях.
17.12.21 | | Галичина
Що таке «висока ціна» для Росії?
Максим МУЛЯР
Останній саміт ЄУ, з одного боку, ніби й висловив Росії грізне застереження щодо інвазії в Україну. З другого – європейські лідери, уникаючи конкретних формулювань про санкції, відтягаючи їхнє запровадження, лише додають впевненості аґресивному Кремлю.
17.12.21 | | У світі
«Книга року ВВС» визначила лауреатів
Артем Чех, Андрій Содомора та Петро Яценко  отримали літературну нагороду «Книга року ВВС 2021» на урочистій церемонії вручення премій у Мистецькому Арсеналі.
17.12.21 | | Штука
Уперше: прямий контакт із Сонцем
Зонд НАСА «Паркер» досягнув зовнішньої частини атмосфери Сонця і провів у ній п’ять годин. Візит став першим прямим контактом людства із зіркою.
17.12.21 | | Наука
Освоєння творчости Ґабрієлі Запольської в Україні
Євген Нахлік
До 100-річчя пам’яті світової слави львівської польської письменниці, епатажної, скандальної, без табу в творчості  
17.12.21 | | Минуле
Рефлексії  «Контрастів»
 Дзвенислава Саф’ян
«Контрасти» уже 27 років утримують пальму першості у царині сучасного фестивального мистецтва не тільки Львова, а й України. Знаною атракцією Фестиваль є також у Європі: щороку до Львівської національної філармонії приїжджають гості з-закордону, щоб послухати найновішу музику.
16.12.21 | | Штука
Маруся Чурай: роман про геноцид
Олеся Ісаюк
Сюжет, що став мемом, впав жертвою фанатів типажу “берегині” і “дивоцвіту народної пісні” і явив світу чи не найкричущіший випадок сліпоти в тлумаченні того, про що це все насправді. 
16.12.21 | | Україна

© 2021 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.