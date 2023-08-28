Ердоґан відвідає Росію на початку вересня.

Він планує схилити Путіна до пролонгації «зернової угоди».

На початку вересня президенти Туреччини Реджеп Таїп Ердоґан планує відвідати Росію з офіційним візитом. У Сочі запланована його зустріч із російським колегою Владіміром Путіним, на якій обговорюватиметься евентуальне поновлення участі Росії в чорноморській зерновій угоді. Можливе також обговорення альтернативи «зерновій угоді», яку було укладено у липні 2022 року.

Як повідомила інформаційна аґенція Bloomberg з покликом на джерела в Партії справедливості та розвитку Туреччини, головою якої є Ердоґан, сочинська зустріч відбудеться, найімовірніше, восьмого вересня. Після цього турецький лідер вирушить до Індії для участі в саміті G20, яка пройде у Нью-Делі.

«Світові ціни на пшеницю набули волатильності, особливо після того, як Росія вийшла з угоди й почала обстрілювати українську експортну інфраструктуру за допомогою дронів. Ердоґан працює над тим, щоб світ не зіткнувся з продовольчою кризою. Незабаром він відвідає Сочі. І ми оцінюємо, що в цьому питанні будуть нові розробки і можна буде досягти нового етапу», – заявив речник Партії справедливості та розвитку Омер Челік (Omer Celik).

Речник Путіна Пєсков також заявив про переговори лідерів Туреччини і Росії найближчим часом і про те, що Кремль веде до них підготовку.

Раніше очікувалося, що Путін приїде до Туреччини. Його візит планувався на серпень. Якби поїздка відбулася, вона стала б першим візитом російського лідера до країни – члена НАТО після повномасштабного вторгнення в Україну. Проте Путін побоюється виїжджати за кордон, оскільки там він може бути заарештованим за ордером Міжнародного кримінального суду. З цієї ж причини Путін не приїде на саміт G20 до Нью-Делі, а відправить замість себе міністра закордонних справ Лаврова.