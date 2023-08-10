Кінотеатри в Росії демонстрував піратську екранну версію фільму «Барбі».

Офіційний показ голлівудських фільмів у Росії заборонений через санкції, запроваджені після вторгнення РФ в Україну.

 

 

Тюменські кінотеатри Apes (розташований на даху) та  Gorkiy Cinema (просто неба) незаконно демонстрували кінострічку режисерки Ґрети Ґервіґ «Барбі». Про це повідомив російський інформаційний портал Ura.ru. Покази відбулися восьмого і дев’ятого серпня.

 

У коментарі для журналістів представники кінотеатрів зізнався, що фільм знайдено в інтернеті й дубльований російською мовою, але «якість фільму буде нижчою за звичну», оскільки використовуватиметься екранна копію фільму.

 

«Тож любителям 4к якості та ідеального звуку краще дочекатися цифрового релізу в листопаді. Але ми знайшли найкращу екранку, яка є в інтернеті. Тож довіртеся нам», – ідеться в анонсі кіносеансів.

 

Організатор показу Володимир (прізвище не називається) у розмові з журналістами заявив, що розуміє реакцію людей, які кажуть, що «це незаконно і нечесно щодо правовласників». «Але для простих людей, які хочуть провести вечір, це цілком нормальна альтернатива [в умовах] відсутності якісних картин у кінопрокаті», – сказав він. Володимир додав, що в копії картини дійсно міститься реклама, але до наступного показу всі водяні знаки приберуть. За його словами, квиток на перегляд «Барбі» коштує від 350 до 1000 рублів, і вони всі були розкуплені.

 

У Росії офіційної прем'єри «Барбі», а також ще одного головного фільму нинішнього літа – «Оппенгеймера» не відбулося, зрештою, як і всіх голлівудських прем’єр, починаючи з березня 2022 року.  Адже всі західні студії і стрімові платформи вирішили бойкотувати російський ринок після вторгнення в Україну.

10.08.2023

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