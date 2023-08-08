США заморозили платежі індійських ювелірів, запідозривши їх у купівлі алмазів із Росії.

Індія є одним з основних покупців алмазної сировини з Росії.

 

 

Управління контролю за іноземними активами Сполучених Штатів (Office of Foreign Assets Control – OFAC) заморозило близько десятка грошових переказів на суму майже 26 мільйонів доларів, здійснених кількома індійським компаніям, які торгують дорогоцінним камінням. Про це повідомило індійське видання The Economic Times з покликом на джерело в алмазній галузі. На думку OFAC, ці компанії імпортували алмазну сировину з Росії.

 

Заходи OFAC торкнулися дочірніх компаній індійських ювелірів в ОАЕ, чиї виплати в доларах були призупинені через підозри в тому, що їхні постачальники мають російське походження або пов'язані з російськими гірничодобувними компаніями та організаціями, які перебувають під санкціями. Ці гроші не дійшли до продавців алмазної сировини, оскільки банки отримали вказівки щодо цього від влади США, повідомило The Economic Times.

 

Індійський галузевий регулятор, Рада зі сприяння експорту дорогоцінного каміння та ювелірних виробів (GEM & Jewellery Export Promotion Council – GJEPC), намагається врегулювати цю ситуацію з OFAC, повідомив виданню голова GJEPC Віпул Шах. «Ми намагаємося пояснити ОFAC, що платежі здійснювалися організаціям, які не підпадають під санкції, та деяким російським організаціям, задовго до набуття чинності санкцій», – повідомив він.

 

Заступника голови GJEPC Кіріта Бансалі поскаржився, що наразі залагодити проблему не вдається. За його словами, найближчим часом уряд Індії має намір провести ще один раунд перемовин з представниками країн G7, в ході яких Нью-Делі спробує досягти компромісу, забезпечивши постачання алмазів, але водночас захистивши інтереси уряду США.

 

Індія є одним з основних покупців алмазів, насамперед дрібної алмазної сировини з Росії, і найбільшим у світі центром виробництва діамантів, у цій країні виготовляється 95% діамантів світу. У березні минулого року США запровадили санкції, які передбачають заборону ввезення алмазів та діамантів з Росії.

08.08.2023

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