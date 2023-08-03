Прощу у Крилосі очолить Блаженніший Святослав. Програма на 5-6 серпня.

5–6 серпня відбудеться XI Всеукраїнська Патріарша проща до Крилоської чудотворної ікони Матері Божої. Моління очолить Глава УГКЦ Святослав Шевчук. Про це повідомив департамент інформації Івано-Франківської архієпархії УГКЦ.
На Прикарпатті триває підготовка до відзначення 1125-річчя з часу першої згадки про місто Галич. З цієї нагоди 5–6 серпня відбудеться ХІ Всеукраїнська Патріарша проща до Крилоської чудотворної ікони Матері Божої, що у Крилосі. Моління очолить Отець і Глава УГКЦ Блаженніший Святослав Шевчук.
Програма ХІ Всеукраїнської Патріаршої прощі
03.08.2023
Субота, 5 серпня:
17:30 – Зустріч прочан
18:00 – Велика Вечірня з Литією (урочисто виносять для почитання Чудотворну ікону Крилоської Матері Божої)
19:20 – Наука
19:50 – Молитви на оздоровлення
20:00 – Молебень до Богородиці (під час молебню буде помазання єлеєм)
20:30 – Співана вервиця
21:30 – Занесення ікони до Церкви
22:00 – Від’їзд прочан додому
Неділя, 6 серпня:
07:45 – Утреня
08:45 – Зустріч Блаженнішого Патріарха Святослава Шевчука
09:00 – Архієрейська Божественна Літургія
11:00-13:00 – Прочани приклоняються до ікони, відвідують Хресну дорогу, княжу криницю, музей історії Галича