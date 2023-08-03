Прощу у Крилосі очолить Блаженніший Святослав. Програма на 5-6 серпня.

 

5–6 серпня відбудеться XI Всеукраїнська Патріарша проща до Крилоської чудотворної ікони Матері Божої. Моління очолить Глава УГКЦ Святослав Шевчук. Про це повідомив департамент інформації Івано-Франківської архієпархії УГКЦ.

 

 

На Прикарпатті триває підготовка до відзначення 1125-річчя з часу першої згадки про місто Галич. З цієї нагоди 5–6 серпня відбудеться ХІ Всеукраїнська Патріарша проща до Крилоської чудотворної ікони Матері Божої, що у Крилосі. Моління очолить Отець і Глава УГКЦ Блаженніший Святослав Шевчук.

 

Програма ХІ Всеукраїнської Патріаршої прощі

 

Субота, 5 серпня:

 

17:30 – Зустріч прочан

18:00 – Велика Вечірня з Литією (урочисто виносять для почитання Чудотворну ікону Крилоської Матері Божої)

19:20 – Наука

19:50 – Молитви на оздоровлення

20:00 – Молебень до Богородиці (під час молебню буде помазання єлеєм)

20:30 – Співана вервиця

21:30 – Занесення ікони до Церкви

22:00 – Від’їзд прочан додому

 

Неділя, 6 серпня:

 

07:45 – Утреня

08:45 – Зустріч Блаженнішого Патріарха Святослава Шевчука

09:00 – Архієрейська Божественна Літургія

11:00-13:00 – Прочани приклоняються до ікони, відвідують Хресну дорогу, княжу криницю, музей історії Галича

 

03.08.2023

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