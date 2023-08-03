Прощу у Крилосі очолить Блаженніший Святослав. Програма на 5-6 серпня.

5–6 серпня відбудеться XI Всеукраїнська Патріарша проща до Крилоської чудотворної ікони Матері Божої. Моління очолить Глава УГКЦ Святослав Шевчук. Про це повідомив департамент інформації Івано-Франківської архієпархії УГКЦ.

На Прикарпатті триває підготовка до відзначення 1125-річчя з часу першої згадки про місто Галич. З цієї нагоди 5–6 серпня відбудеться ХІ Всеукраїнська Патріарша проща до Крилоської чудотворної ікони Матері Божої, що у Крилосі. Моління очолить Отець і Глава УГКЦ Блаженніший Святослав Шевчук.

Програма ХІ Всеукраїнської Патріаршої прощі