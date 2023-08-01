На Тернопільщині затримали агента ФСБ.

 

На території Тернопільської області посилюють контдиверсійну роботу по виявленню корегувальників вогню і підозрілих людей, які можуть передавати інформацію ворогу. Про це повідомив голова Тернопільської обласної військової адміністрації Володимир Труш. 

 

"На жаль, маємо в області вже один такий факт задокументований. Житель Тернопільщини, який співпрацював з російським ФСБ, документував, фотографував і передавав координати ворогу. Його затримали і наразі проводяться слідчі дії. Порушена кримінальна справа за державну зраду. Звертаюсь до всіх – якщо ви бачите підозрілих людей, зразу дзвоніть на гарячу лінію СБУ або на лінію "102". Із цими людьми будуть працювати спеціалісти-силовики", – зазначив Труш.

 

Також голова Тернопільської ОВА розповів про посилення безпеки у області загалом. Зокрема, на об’єктах критичної інфраструктури у громадах Тернопільщини, за словами Труша, мають встановити камери відеоспостереження, аби швидко реагувати на ті чи інші виклики.

01.08.2023

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
523-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни вели безуспішні наступальні дії на Куп’янському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках: за минулу добу 20 бойових зіткнень. Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках
31.07.23 | | Україна
522-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни вели безуспішні наступальні дії на Лиманському та Мар'їнському напрямках: за минулу добу 36 бойових зіткнень. Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках
30.07.23 | | Україна
Воїн Світла
Іван Банах
«Гіпі сторі’з меґезін» з «Львівського піплзбука»: гіпісова комуна на Замарстинівській, Алік Олісевич і його All you need is love
29.07.23 | | Минуле
521-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни вели безуспішні наступальні дії на Лиманському та Мар'їнському напрямках: за минулу добу 27 бойових зіткнень. Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках
29.07.23 | | Україна
Хто є ху… в Ніґері?
Максим МУЛЯР
Перевороти в Ніґері – справа звична, як і загалом у багатьох країнах Африки. Проте останній путч в цій західноафриканській країні особливий, оскільки можна говорити про український і російський чинники.
28.07.23 | | У світі
Молодість
Олег Яськів
Дорога до штабу тягнеться довгою вимученою смугою вздовж лінії фронту. Мальовничо, занедбано, порожньо...
28.07.23 | | Дискурси
Гуцульщина у кінофокусі
Документальна стрічка «Невагома / Weightless» режисерів та візуальних художників з Роттердама Марти Гринюк і Ніка Томаса розповідає про маловідомі традиції та культуру Карпат. Показ відбудеться 29 липня о 16:00 в івано-франківській галереї «‎Асортиментна кімната».
28.07.23 | | Штука
520-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни вели безуспішні наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському напрямках: за минулу добу 30 бойових зіткнень. На Шахтарському напрямку ЗСУ звільнили Старомайорське, продовжують наступальні операції на Бердянському та Мелітопольському напрямках
28.07.23 | | Україна

© 2023 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.