На Тернопільщині затримали агента ФСБ.

На території Тернопільської області посилюють контдиверсійну роботу по виявленню корегувальників вогню і підозрілих людей, які можуть передавати інформацію ворогу. Про це повідомив голова Тернопільської обласної військової адміністрації Володимир Труш.

"На жаль, маємо в області вже один такий факт задокументований. Житель Тернопільщини, який співпрацював з російським ФСБ, документував, фотографував і передавав координати ворогу. Його затримали і наразі проводяться слідчі дії. Порушена кримінальна справа за державну зраду. Звертаюсь до всіх – якщо ви бачите підозрілих людей, зразу дзвоніть на гарячу лінію СБУ або на лінію "102". Із цими людьми будуть працювати спеціалісти-силовики", – зазначив Труш.

Також голова Тернопільської ОВА розповів про посилення безпеки у області загалом. Зокрема, на об’єктах критичної інфраструктури у громадах Тернопільщини, за словами Труша, мають встановити камери відеоспостереження, аби швидко реагувати на ті чи інші виклики.