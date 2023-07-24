З Пагорба слави у Львові намагалися вкрасти останки Кузнєцова.

У ніч проти понеділка, 24 липня, на Пагорбі слави у Львові невідомі спробували викрасти прах агента НКВС, радянського диверсанта-розвідника Ніколая Кузнєцова. Про це повідомив міський голова Андрій Садовий.

«Якесь недолуге хотіло вкрасти прах Кузнєцова. Спроба невдала. Тепер працює поліція. Повторюсь. Кузнєцов нам не потрібен, але просто так – не віддамо. За деталями – до ГУР», – написав міський голова.

Невідомі особи, аби дістати рештки Кузнєцова, спробували підняти надгробну плиту. Але спроба була невдалою. Вранці на місці виявили сліди злочину. У поліції наразі не розголошують деталей інциденту.

Це вже не перший випадок, коли невідомі намагаються викрасти прах Кузнєцова. Два роки тому невідомі спробували зробити підкоп до могили. Підкоп виявили у клумбі позаду пам'ятника на могилі Кузнєцова, яма зверху була прикрита дошкою.

Могилу Кузнєцова неодноразово розмальовували, а в березні 2019 року з неї викрали бронзовий барельєф.

ДЛЯ ДОВІДКИ: Ніколай Кузнєцов – радянський диверсант-розвідник, агент НКВС. Народився 27 липня 1911 року в cелі Зирянка Пермської губернії в Росії. Загинув 8 березня 1944 року у селі Боратин Бродівського району на Львівщині. Ексгумацію останків спецагента НКВС провели в 1959 році. У 1960 році їх перепоховали на Пагорбі слави у Львові. Родичі Кузнєцова, які живуть у Росії, хочуть перепоховати його останки у Єкатеринбурзі, але влада Львова не погоджує такого рішення.



