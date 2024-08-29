На початку наступного року у Львові має з'явитися Центр ментального здоровʼя системи UNBROKEN.

Сьогодні, у День пам’яті загиблих захисників та захисниць України, символічно зафіксовано намір побудувати у Львові Центр ментального здоровʼя, де мають надавати психіатричну та психотерапевтичну допомогу пацієнтам, які постраждали внаслідок воєнних дій: відбулася церемонія закладення капсули на місці його будівництва. Центр має стати одним з елементів екосистеми UNBROKEN. 

 

 

Центр має бути розташований на території лікарні святого Луки (вул. Навроцького, 23), тут буде зведено модульну безбар’єрну будівлю площею 900 кв.м на 2 блоки: стаціонарний на 32 ліжка та амбулаторно-поліклінічний з кабінетами індивідуальної та групової терапії. Також планується зведення скляної тераси площею 65 кв.м, де пацієнти стаціонару матимуть змогу проводити свій вільний час. Будівля буде повністю доступною: відсутність порогів, наявність поручнів та оптимальні розміри дверей.

 

У майбутньому центрі має працювати близько 20 спеціалістів, які надаватимуть висококваліфіковану психіатричну та психотерапевтичну допомогу всім, хто її потребує: цивільним та військовим, місцевим жителям та внутрішньо-переміщеним особам. 

 

Будівництво центру здійснюється завдяки підтримки у розмірі 67,7 мільйона гривень фонду DAHW та підтримки міста Вюрцбурга, від 23 лютого 2023 року німецького міста-побратима Львова. Власне мер цього міста Крістіан Шухардт разом із міським головою Львова Андрієм Садовим і заклали капсулу. Завершити будівництво планують на початку 2025 року.

 


 

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