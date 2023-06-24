Новим ректором УКУ обрали Тараса Добка

Нині в Українському католицькому університеті сенатори обрали нового ректора – ним прогнозовано – консенсус щодо наступника о. Богдана Праха існував вже давно – став доктор філософії Тарас Добко, який до цього обіймав посаду першого проректора в університеті, заслуживши прихильне ставленні і викладачів і студентства.

Він став третім ректором УКУ (і першим цивільним) після кир Бориса Ґудзяка (2002-2013) та о. Богдана Праха (2013-2023); в переліку можна ще згадати о. о. Михайла Димида, ректора відновленої в 1994 році Львівської Богословської Академії (1994-2000), з якої і виріс Український католицький університет.

Оскільки за українським законодавством максимальний термін на посаді керівника закладу вищої освіти дві каденції чи десять років, то Сенат Українського католицького університету у березні оголосив конкурс на посаду ректора університету та сформував номінаційний комітет з проведення виборів ректора на чолі з сенатором Андрієм Гундером, президентом Американської торгівельної палати в Україні, колишнім директором філії УКУ в Лондоні, що завершились нинішнім голосуванням.

Разом з привітаннями новообраного ректора, на засіданні Сенату пролунали слова вдячності, зокрема від Глави УГКЦ кир Святослава та Президента УКУ кир Бориса Ґудзяка, його попереднику о.Богдану Прахові, який у відповідь зазначив:

«Час служіння в УКУ на посаді ректора для мене був великим викликом і водночас радістю працювати з неймовірною командою. Я вдячний Господу Богу за цей благословенний час. Дякую команді, ректорату — вони сильні як бетон. Успіх нашого університету в тому, що всі ми відчуваємо відповідальність за спільноту і творимо щось цінне, корисне не тільки для нас особисто, а й для суспільства. І я вам усім дякую за це. Нехай Бог його благословить Тараса Добка, бажаю йому завжди єднатися з Господом, слухати те, що Господь хоче передати йому і цілій нашій спільноті. Тоді все буде добре».

Тарас Добко народився 1971 року ві Львові, закінчив тут 51-у школу імені Івана Франка, а потім (1993) Львівський державний університет імені Івана Франка за спеціальністю теоретична механіка на механіко-математичному факультеті. І відразу продовжив навчання в Міжнародній академії філософії у Ліхтенштейні (1993-1996; магістерська робота: «Релігійна віра і метафізичне переконання про існування Бога: порівняльне дослідження»). Там же пройшов докторантуру (1996-98) і в 2003 році, захистивши дисертацію «Щастя людської особи. Феноменологічне дослідження розкриття людської особи у досвіді щастя», отримав ступінь Ph.D. З 1998 року викладає філософію в УКУ, паралельно викладав у альма-матер (докторантський семінар «Теорія соціальної і культурної сучасності»), Василіанському інституті філософсько-богословських студій імені митр. Йосифа В. Рутського у Львові (Епістемологія); Вищому інституті філософсько-богословських студій імені Миколи Чарнецького (ЧНІ) (курси: «Вступ до філософії», «Епістемологія», «Християнська філософія», «Філософія релігії»); Інституті богослов’я, філософії і культури «Сулхан Сава Орбеліані» у Тбілісі. Сфера наукових зацікавлень: класична феноменологія і феноменологічна епістемологія, персоналізм в зацікавлення етиці, секуляризація у постмодерній культурі, філософія релігії, етика і публічне життя, історико-філософський і соціокультурний аналіз концепцій раціональності у європейській культурі, освіта і цілісний людський розвиток, проблеми університетської автономії і академічної культури. В УКУ був заступником декана філософсько-богословського факультету УКУ (2000-2003), проректором з навчальної роботи (2003-2008), першим проректором (2008-2023).

В 2005-2008 рр. був сенатором УКУ, в 2008-2012 – голова Ради проєкту будівництва університетського містечка УКУ та – членом Наглядової ради Бізнес-школи УКУ.

Новий ректор вважає, що спільнота УКУ покликана виявити лідерство у трьох основних ділянках: зцілення ран війни й відновлення/модернізація України, промоція української аґенди у світі та творення духовної християнської пропозиції для людини 21-го століття. Програма його ректорської каденції – «Університет, який служить», у час повномасштабної війни УКУ покликаний бути пророчим прикладом всього найкращого, чим може бути Україна: