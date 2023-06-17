Столтенберґ, найімовірніше, залишиться на посаді ще на рік.

Наразі серед країн – членів НАТО немає консенсусу щодо наступного генсека.

Єнс Столтенберґ, найімовірніше, залишиться на посаді генерального секретаря НАТО ще на один рік. Про це повідомило в суботу, 17 червня, видання The Washington Post, покликаючись на два поінформовані джерела. Норвезький політик досі має широку підтримку в Північноатлантичному альянсі і є його ефективним лідером, зазначив один зі співрозмовників, який побажав зберегти анонімність.

Відомо, що представники багатьох країн – членів НАТО попросили чинного генерального секретаря Альянсу не резиґнувати наразі з посади. Це пов'язано з відсутністю консенсусу щодо наступника Єнса Столтенберґа, повідомляє The Washington Post. А альянти прагнуть запобігти демонстрації будь-яких ознак розбіжностей на тлі війни в Україні.

Раніше планувалося, що затвердження кандидата на посаду відбудеться на саміті Альянсу у Вільнюсі 11–12 липня, але поки що жодного претендента не подано публічно. ЗМІ раніше називали можливими кандидатами міністра оборони Великої Британії Бена Воллеса, прем'єр-міністерку Данії Метте Фредеріксен (Mette Frederiksen), голову уряду Нідерландів Марка Рютте, президентку Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн.

На початку цього тижня Столтенберґ та президент США Джо Байден провели перемовини у Вашінґтоні. Коментуючи результати зустрічі журналістам, Байден припустив, що на саміті в Литві у союзників з НАТО, ймовірно, не буде згоди щодо наступника Столтенберґа. Президент США дав зрозуміти Столтенберґу, що буде радий бачити його на посаді й надалі.

Єнс Столтенберґ очолює Північноатлантичний альянс уже дев'ять років. Він планував подати до демісії у вересні цього року.